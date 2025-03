Tecnologia Solstice da Honeywell ajuda a transformar a indústria de construção residencial por impressão 3D

A Honeywell, (NASDAQ: HON), anunciou hoje que a Mighty Buildings usará o Honeywell Solstice® Liquid Blowing Agent (LBA) como componente-chave do material utilizado para construir casas impressas em 3D. A tecnologia de baixo potencial de aquecimento global (GWP), substituirá o isolamento de espuma tradicional, ajudando a Mighty Buildings a reduzir as emissões e a produzir painéis de construção fortes e com eficiência energética. A colaboração com a Mighty Buildings apoia o alinhamento do portfólio da Honeywell com três megatendências, incluindo a transição energética.alinhamento do portfólio da Honeywell com três megatendências, incluindo a transição energética.

Um relatório recente do Programa Ambiental da ONU (Organização das Nações Unidas) apontou que a indústria de construção e edificações é responsável por 37% das emissões globais de gases de efeito estufa. O Solstice LBA tem o potencial de reduzir o impacto ambiental da indústria, pois seu GWP é 99,9% menor do que outros agentes de expansão comumente usados durante a construção. Com o Solstice LBA, casas impressas em 3D podem ser construídas com quase zero desperdício e em um prazo mais rápido do que os métodos de construção convencionais.

“Quando usado com nossa tecnologia patenteada de impressão 3D, o Solstice LBA nos permitirá construir moradias confortáveis e resistentes ao clima”, disse Scott Gebicke, CEO da Mighty Buildings. “A indústria da construção precisa de alternativas rápidas, seguras e confiáveis aos materiais de construção tradicionais. Ao incorporar o Solstice ao nosso processo de produção, podemos melhorar ainda mais o desempenho e a sustentabilidade de nossos produtos impressos em 3D, ao mesmo tempo em que reduzimos a pegada de carbono geral da indústria da construção.”

Os painéis impressos em 3D desenvolvidos usando o Solstice LBA serão fabricados na unidade de produção da Mighty Buildings em Monterrey, no México. A unidade atualmente tem capacidade para imprimir painéis suficientes para duas casas por dia, e o tempo total de construção da Mighty Building para uma casa impressa em 3D é geralmente inferior a uma semana. Uma vez concluídas, essas casas exigem menos energia para aquecimento e resfriamento do que aquelas construídas com outros agentes de expansão comumente usados devido à capacidade do Solstice LBA de fornecer melhor isolamento térmico.

“Soluções que abordam tanto a crise imobiliária quanto o impacto ambiental da indústria da construção são poucas e distantes entre si”, disse Luis Ize, General Manager da Honeywell Advanced Materials na América Latina. “Nosso agente de expansão para espuma não destruidor da camada de ozônio, não inflamável e de alto desempenho ajudará a Mighty Buildings a fornecer soluções inovadoras e rápidas para habitação e transformar a indústria de construção de casas por impressão 3D.”

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental Protection Agency) listou o Honeywell Solstice LBA em seu programa Significant New Alternatives Policy (SNAP), uma iniciativa que promove o desenvolvimento e a adoção de alternativas aos materiais destruidores da camada de ozônio.

A Honeywell investiu mais de US$ 1 bilhão em pesquisa, desenvolvimento e criação de nova capacidade para sua tecnologia Solstice, que atualmente tem aplicações em refrigerantes, agentes de expansão, aerossóis e solventes, e está sendo avaliada para uso expandido em inaladores de dose medida. Desde sua introdução em 2011, o uso da tecnologia Solstice, da Honeywell, ajudou a evitar a liberação potencial do equivalente a mais de 395 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono na atmosfera ou as emissões de carbono de quase 94 milhões de veículos de passageiros movidos a gasolina por ano (cálculos baseados nas vendas reais de produtos Solstice® (em libras) de janeiro de 2010 a dezembro de 2023, e que utilizam a calculadora de equivalência de GEE da EPA para conversão).