Dimitra revoluciona a conformidade ESG no setor agroalimentar com soluções tecnológicas inovadoras

A Dimitra, empresa multinacional especializada em soluções tecnológicas para o setor agrícola, com projetos em 22 países, está transformando a maneira como as empresas agroalimentares abordam a conformidade com os critérios ESG (Ambiental, Social e Governança). Recentemente, a empresa lançou o Dimitra ESG, um serviço avançado que mapeia a maturidade ESG das organizações e facilita a implementação de estratégias sustentáveis.

Da fazenda à mesa, a solução agroalimentar da Dimitra enfrenta de frente os desafios de rastreabilidade e sustentabilidade. Ao integrar gestão ambiental, responsabilidade social e uma governança robusta, essa abordagem abrangente garante práticas transparentes e éticas ao longo da cadeia de suprimentos. A principal oferta da Dimitra aborda a necessidade urgente de conformidade com ESG no setor, protegendo a confiança do consumidor e a viabilidade a longo prazo da indústria.

Transformando a conformidade ESG com tecnologia avançada

A avaliação ESG da Dimitra se desenrola em duas etapas. Primeiro, módulos especializados mapeiam a maturidade ESG, avaliando práticas e conhecimentos atuais ao longo das cadeias de suprimentos. Esse processo gera insights específicos do setor, reconhecendo o progresso existente e as características únicas de cada segmento. A análise personalizada garante relevância e aplicabilidade para cada setor da indústria.

Na segunda fase, a Dimitra capacita as empresas a aprimorarem seus processos por meio de programas personalizados. Inteligência Artificial e blockchain simplificam operações, reduzem custos e fornecem dados precisos. Isso possibilita estratégias personalizadas que impulsionam a sustentabilidade e a competitividade global. A abordagem da Dimitra está alinhada às demandas de compras verdes e padrões internacionais, promovendo melhorias contínuas tanto a curto quanto a longo prazo.

Caso de sucesso: ABRAFRUTAS e o mercado de frutas no Brasil

A indústria brasileira de exportação de frutas, exemplificada pela ABRAFRUTAS, já adotou as ferramentas inovadoras da Dimitra. Essa parceria capacita a associação, que representa 80% das exportações de frutas frescas da região, a atender rigorosos padrões ESG globais. As soluções da Dimitra foram essenciais para melhorar os esforços de conformidade da ABRAFRUTAS, demonstrando uma implementação bem-sucedida de tecnologia agrícola de ponta.

Impacto no mercado brasileiro e o futuro da sustentabilidade

Dado que o Brasil é um dos maiores exportadores de frutas do mundo, comprovar a conformidade com ESG é crucial para o futuro econômico do país. As empresas brasileiras estão adotando cada vez mais os padrões europeus para promover o comércio com a União Europeia e cumprir as regulamentações ambientais e trabalhistas.

Diego Costa, COO da Dimitra, comentou sobre a crescente importância da conformidade com ESG: “Com o aumento da conscientização global sobre questões de sustentabilidade, as práticas ESG tornaram-se um fator indispensável para a competitividade empresarial. Por outro lado, o agronegócio brasileiro já é extremamente sustentável e alinhado com as práticas ESG; só precisávamos de uma estratégia melhor para contar nossa história ao mundo, e um projeto como o concebido pela ABRAFRUTAS, alinhado às nossas tecnologias, nos permitirá contar a história incontestável e pioneira do trabalho que vem sendo realizado há anos pela indústria nacional de frutas. Nossos serviços são projetados para ajudar as empresas a adaptar suas práticas existentes aos padrões ESG, garantindo não apenas conformidade, mas também um impacto positivo na cadeia de suprimentos.”

“A conformidade com ESG não é apenas uma questão de cumprir regulamentações; é uma oportunidade para as empresas se destacarem no mercado global. Estamos comprometidos em fornecer às empresas brasileiras as ferramentas necessárias para aprimorar suas práticas de sustentabilidade e fortalecer sua posição competitiva no mercado internacional”, concluiu Costa.