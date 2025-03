TIVIT anuncia o investimento de 25 milhões de reais para o lançamento da TIVIT Techfin

A TIVIT, multinacional brasileira que conecta tecnologia para um mundo melhor, anuncia o lançamento da TIVIT Techfin, plataforma digital que oferece soluções financeiras sob medida para serviços financeiros, infraestrutura e meios de pagamento em todas as áreas de negócios. Essa plataforma é uma evolução da TBankS, oferta da TIVIT desde 2021, que foi completamente modernizada com um investimento de 25 milhões de reais, estimando um crescimento de 100% no faturamento desta vertical da companhia para o ano.

Para a TIVIT, que está na vanguarda da inovação em TI e atua há muito tempo no segmento financeiro, o lançamento traz uma plataforma completa com infraestrutura resiliente de tecnologia, capacidade de organizar dados que facilitem a tomada de decisão dos clientes, além de oferecer soluções financeiras que apoiarão as empresas nos seus desafios de negócio em todos os seus ciclos operacionais.

“Com este movimento, a TIVIT traz um ecossistema bastante flexível para o segmento financeiro. Os ciclos operacionais das empresas envolvem volumes relevantes de transações com fornecedores, operações de crédito, antecipação de recebíveis, faturamento, pagamentos de contas, vendas, cobranças, recebimentos, gestão de benefícios, relacionamento com empregados, entre outras operações financeiras. Os nossos clientes estão em uma busca constante de tecnologia para simplificar e acelerar os seus processos de negócio”, explica George Bem, CTO e diretor de Inovação da TIVIT. A plataforma foi desenvolvida para funcionar por meio de APIs que facilitam a comunicação entre sistemas financeiros distintos, permitindo a troca, envio e recebimento de informações de maneira totalmente integrada com qualquer banco, de forma segura, sem fricção ou qualquer intervenção manual.

A TIVIT Techfin destaca-se por eliminar a burocracia financeira entre diversos intermediários, oferecendo uma visualização simplificada de históricos financeiros e gestão de caixa. Com APIs de fácil implementação e adaptáveis a qualquer sistema de gestão ou software, a plataforma mantém o relacionamento direto do cliente com os bancos, evitando a necessidade de abrir novas contas. Além disso, automatiza processos, reduzindo o trabalho manual e os custos associados a falhas humanas, e oferece economia significativa com a diminuição de tarifas. A solução é regulada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

A plataforma TIVIT Techfin inclui a oferta de quatro soluções distintas:

TIVIT Techfin Pay: Focada em serviços de cobrança e pagamentos via PIX e boletos, para empresas de todos os tamanhos, incluindo indústria, e-commerces e lojas de varejo. TIVIT Techfin Hub: Oferece soluções para pagamentos de boletos e convênios por meio de APIs, conectando vários bancos e convênios para facilitar a liquidação de cobranças. “O cliente contrata a nossa solução e a integra ao seu sistema via API, podendo oferecer ao seu cliente final a possibilidade de liquidação de contas, como água, luz, telefone, tributos, entre outros”, explica Bem. TIVIT Techfin Infra: Uma infraestrutura como serviço (PSTI) para clientes que desejam oferecer diretamente soluções financeiras reguladas pelo BACEN. “Trata-se de um provedor de serviços 100% homologado pelo BACEN, que possibilita a oferta de cobranças diretas com custos mais baixos do que as tradicionais. Esse produto inclui serviços de mensageria com dashboard para gestão e tarifação por variável, o que viabiliza a redução de custos e pleno controle da operação do cliente”, pontua Bem. TIVIT Techfin Religa: Permite o pagamento instantâneo através do PIX no momento do desligamento de um serviço, seja presencial ou remoto, integrado aos sistemas de contas a receber das empresas de utilities. Esta solução simplifica o pagamento digital quando um cliente recebe o aviso de corte em sua residência, consequentemente, reduzindo custos na desativação e reativação do serviço.

“Atualmente, contamos com uma base de clientes de grande porte que operam com sucesso através da nossa plataforma em diversas regiões do país, destacando a nossa capacidade de atender demandas complexas em escala nacional,” complementa.

A TIVIT traz para a TIVIT Techfin a sua experiência de mais de 25 anos em projetos para o setor financeiro. “Estamos apenas começando a explorar o potencial completo dessa tecnologia, que possibilita diversas oportunidades para as estratégias de negócios. Por se tratar de uma ferramenta completa, acredito que as empresas que adotarem a TIVIT Techfin estarão na vanguarda da inovação financeira no Brasil, potencializando a eficiência e competitividade fundamentais para o mercado”, conclui Bem.