Star Wars Outlaws já está disponível para download

A Ubisoft acaba de anunciar, em parceria com a Lucasfilm Games, que Star Wars Outlaws, o primeiro jogo de mundo aberto de Star Wars, já está disponível para os consoles Xbox Series X|S, PlayStation 5 e para PCs por meio da Ubisoft Store e da Epic Games Store.

Com desenvolvimento liderado pela Massive Entertainment*, Star Wars Outlaws convida os jogadores a vivenciar a galáxia de Star Wars como nunca antes, em uma história original ambientada entre os filmes “Star Wars: O Império Contra-Ataca” e “Star Wars: O Retorno de Jedi”.

Ao passo em que o Império Galáctico busca incansavelmente derrotar a Aliança Rebelde de uma vez por todas, o submundo criminoso prospera. Os fãs jogarão como a astuta trapaceira Kay Vess (Humberly González) e seu fiel companheiro Nix (Dee Bradley Baker, de ‘Star Wars: The Bad Batch’) enquanto eles tentam realizar um dos maiores assaltos que a Orla Exterior já viu. Em busca dos meios para começar uma nova vida, os jogadores se juntarão a Kay e Nix em lutas, roubos e tentativas de enganar os sindicatos do crime, tornando-se os mais procurados da galáxia.

Em Star Wars Outlaws, Kay e Nix buscam a oportunidade de suas vidas. Durante essa era, o domínio do Império está distraído pela incansável rebelião, levando a uma era dourada para o submundo. As façanhas de Kay como uma ladra habilidosa chamam a atenção de Sliro, o líder do novo e ameaçador sindicato do crime Zerek Besh. Quando Sliro coloca uma recompensa em troca da cabeça de Kay, ela e Nix recebem uma única chance de liberdade: realizar um dos maiores assaltos de todos os tempos. Para isso, a dupla precisará navegar pelo submundo da galáxia, construindo sua reputação com organizações criminosas lendárias, incluindo o Sindicato Pyke, o Cartel Hutt, o Clã Ashiga e a Aurora Escarlate — evoluindo de ladrões de rua a foras-da-lei habilidosos.

Kay e Nix podem transformar qualquer situação em vantagem: utilizando furtividade e gadgets para ganhar tempo, usando Nix para distrair e afastar inimigos ou se engajando em combates com as armas blasters em situações tensas ao longo da jornada. Para realizar o assalto definitivo, Kay e Nix buscarão e se aliarão a um elenco de foras-da-lei, incluindo o droide de combate ND-5 (Jay Rincon). Ao mesmo tempo em que roubam bens valiosos, infiltram-se em locais secretos e enganam inimigos, eles precisarão considerar cuidadosamente como suas escolhas afetam o status com os sindicatos, já que cada movimento influenciará a reputação em tempo real de Kay.

Para obter os recursos e a equipe para o assalto definitivo, Kay e Nix viajarão pela galáxia e explorarão locais novos e icônicos: Canto Bight, Kijimi, Tatooine, Akiva e a savana ventosa de Toshara. Ao longo do caminho, Kay explorará cidades movimentadas e cantinas, percorrerá vastas paisagens ao ar livre em seu speeder e pilotará a sua nave Trailblazer pelos confins do espaço. Quando as coisas derem errado, a Trailblazer também os ajudará a perseguir, evadir e atacar, garantindo vantagem em empolgantes combates espaciais com o Império e outros inimigos.

Na Ubisoft Store e no serviço por assinatura Ubisoft+, Star Wars Outlaws está disponível nas seguintes versões:

Standard Edition (jogo base)

Gold Edition, que inclui: Jogo base Passe de temporada

Ultimate Edition, que inclui: Jogo base Passe de Temporada Pacote Sabacc Shark: reúne itens cosméticos para Kay, seu blaster, Nix, o speeder de Kay e a Trailblazer. Pacote Rogue Infiltrator: com itens cosméticos para Kay, Nix, o speeder de Kay e a Trailblazer. Livro de arte digital: uma seleção da arte conceitual e visuais do jogo, incluindo storyboards cinematográficos exclusivos. Dois pacotes cosméticos adicionais que estarão disponíveis no lançamento do segundo pacote de história.



O Passe de Temporada incluído nas edições Gold e Ultimate oferece:

Missão exclusiva “Jabba’s Gambit” : Todos os jogadores encontrarão Jabba The Hutt no jogo principal, mas aqueles com acesso ao Passe de Temporada ganharão uma missão adicional do famoso Cartel Hutt. Quando Kay está montando a sua equipe para seu grande assalto, ela recebe um trabalho do próprio Jabba, que veio cobrar uma dívida que o ND-5 tem com os Hutts.

Pacote cosmético “Kessel Runner Character Pack” : inclui trajes para a trapaceira Kay Vess e o seu companheiro, Nix.

Pacote de história Star Wars Outlaws: Wild Card – Chegando no 4º trimestre de 2024 (primavera) Kay é contratada para se infiltrar em um torneio arriscado de Sabacc, mas ao cruzar com o famoso e controverso Lando Calrissian ela logo descobre que outro jogo está em andamento. Quando este primeiro pacote de histórias for lançado, os proprietários do Passe de Temporada também receberão o Pacote Hunter’s Legacy e o Pacote Cartel Ronin , com trajes adicionais para Kay e Nix, além de itens cosméticos para o speeder de Kay e a sua nave, a Trailblaze

Pacote de história Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune – Chegando no 2º trimestre de 2025 (outono) A reputação da Trailblazer precede Kay quando ela encontra o veterano pirata Hondo Ohnaka, que quer acertar contas com uma gangue de piratas impiedosos.



Para mais informações sobre Star Wars Outlaws, clique aqui.

Para comprar o jogo na Ubisoft Store, clique aqui.

Para as últimas notícias de Star Wars Outlaws e todos os jogos da Ubisoft, clique aqui.

Para conferir o destaque de acessibilidade de Star Wars Outlaws, clique aqui.

*Parceiros de desenvolvimento incluem Ubisoft Annecy, Bucareste, Chengdu, Milão, Montpellier, Paris, Redlynx, Shanghai, Estocolmo, Toronto.

***Pacotes de histórias também estão disponíveis para compra separada.