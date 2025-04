Red Bull Basement premiará vencedor com aceleração no Vale do Silício

Você tem uma ideia tecnológica, inovadora e que pode causar impacto positivo no mundo? Evento global de inovação socioambiental criado no Brasil, o Red Bull Basement abre as inscrições, com processo simplificado e facilitado por chatbot de IA – e que pode ser feito em menos de 5 minutos, no site da competição.

Chegando a sua quinta e maior edição, a competição terá sua Final Mundial no Japão, em dezembro, e a equipe finalista ganhará uma aceleração de três semanas em Los Angeles e no Vale do Silício em parceria com o Plug and Play Tech Center, em 2025.

Para se inscrever, os interessados devem enviar suas informações e as de seu projeto no site oficial do programa até o dia 28 de outubro. As inscrições podem ser feitas individualmente ou em dupla, e é necessário que os candidatos tenham acima de 18 anos.

Como funciona a competição?

Para chegar até a etapa internacional, que contará com cerca de 40 países participantes, os brasileiros terão de passar por um processo seletivo e apresentar ideias inovadoras auxiliadas por Inteligência Artificial, um dos pré-requisitos desta edição. As cinco melhores propostas selecionadas por jurados avançam à decisão brasileira, que acontecerá em São Paulo, no dia 13 de novembro, no novo campus da Link School of Business.

Campeã brasileira em 2022, a engenheira Bárbara Paiva teve a oportunidade de ir à Final Mundial da competição, em Istambul, na Turquia. Por lá, ela pode apresentar o seu projeto, a AQUALUX, uma garrafa equipada com filtro que torna todo tipo de água em potável. “O Red Bull Basement foi uma das melhores experiências da minha vida. Aprendi muito, me desenvolvi pessoalmente e profissionalmente e tive uma grande divulgação para meu propósito de levar água potável a pessoas que não tem acesso”, conta a mineira.

O Red Bull Basement 2024 tem como parceiras globais a Microsoft e a AMD, com um foco especial em tecnologias de IA para proporcionar a melhor experiência possível para os participantes. O Chatbot do Red Bull Basement, alimentado pela Microsoft, usará o Azure OpenAI Service e aceleradores AMD Instinct™ para ajudar as equipes a desenvolver ideias e criar planos de negócios.

Além disso, os vencedores nacionais receberão um laptop habilitado com IA, com a mais recente tecnologia do processador Ryzen™ AI da AMD, durante a fase de desenvolvimento até a Final Mundial em Tóquio, Japão. No Brasil, o evento conta com a parceria da Link School of Business, uma das maiores referências nacionais do empreendedorismo entre jovens universitários.