motorola edge 50 fusion apresenta sensor Sony LYTIATM 700c e câmera de 50 MP

Sabendo da importância da captura perfeita de momentos espontâneos, de fotos detalhadas de uma paisagem ou de vídeos de alta qualidade, a Motorola lançou o motorola edge 50 fusion, um aparelho que se destaca por seu conjunto de câmeras, e que é o primeiro do mercado brasileiro a trazer o poderoso sensor Sony LYTIATM 700C, possibilitando fotos incríveis de dia ou de noite, de longe ou de perto.

A câmera principal, que tem 50 MP, com o sensor profissional Sony – LYTIA™ 700C, captura fotos com muita rapidez e pouco ruído em ambientes escuros. Já a tecnologia Ultra Pixel de 2.Oµm capta mais luz com pixels maiores. Tudo isso acontece enquanto o moto ai faz a captura da melhor imagem. Com um único clique, ele trabalha instantaneamente em paralelo, utilizando os diversos modos disponíveis nas câmeras, enriquecendo as imagens e apresentando a melhor combinação para que o usuário não precise procurar nas configurações o melhor modo de imagem para aquele momento. A funcionalidade Max Foto, baseada em IA melhora os detalhes e o alcance dinâmico, ajusta a proporção entre o brilho e as partes mais claras e mais escuras de uma imagem e a reduz significantemente a presença de ruído, tudo processado em RAW para qualidade, tudo isso de maneira automática e instantânea. Ou seja, funciona como um fotógrafo profissional, trabalhando para o usuário.

Já a Estabilização óptica de imagem (OIS) suaviza automaticamente movimentos involuntários da mão, dando ao sensor mais tempo de exposição para ampliar a entrada de luz. E a tecnologia avançada de foco em todos os pixels coloca a fotografia em outro patamar com mais precisão graças a um ajuste de foco 32x mais rápido¹.

Além de gravar em resolução 4K em todos os sensores, também há recursos avançados como a Estabilização Inteligente para vídeos, que ajusta dinamicamente a estabilização durante a filmagem, ou mesmo a Estabilização horizontal, que mantém a filmagem com uma orientação fixa o tempo todo. Outras funcionalidades também estão presentes, como os modos Cabine de fotos, Scanner (que utiliza o algoritmo do Adobe Scan), Lentes Tilt-shift e muito mais.

O motorola edge 50 fusion também conta com o adorado “Shake-Shake”, movimento circular que ativa a câmera imediatamente para não perder aquele momento tão importante – e que é tão amado pelos consumidores da Motorola em todo mundo.

Além disso, o smartphone também conta com a ultra resistência Corning Gorilla Glass em sua tela infinita de incríveis 6,7 polegadas, super brilho pOled e 120hz de taxa de atualização. Além da certificação IP68 para resistência a poeira e imersão em água².

Por fim, a parceria entre Motorola e Google Fotos aprimora ainda mais a experiência fotográfica. Desde funções básicas como ajuste automático até ferramentas de edição avançadas como Editor Mágico, Borracha Mágica e Ajuste de Desfoque estarão disponíveis diretamente no Google Fotos, o aplicativo de galeria de fotos nativo do motorola edge 50 fusion.

Disponibilidade

Omotorola edge 50 fusionestá disponível (nas cores Blue Teal, Pink e Light Blue) desenvolvidas com a exclusiva curadoria de cores da Pantone, líder mundial em tendências para o mercado de moda, além de acabamentos em materiais sofisticados como o Vegan Leather e Suede, que proporcionam um toque extremamente agradável para as mãos. O smartphone está disponível por R$ 2.999,00 nas lojas físicas e online Motorola, varejo e operadoras de todo Brasil. Para mais informações, acesse: www.motorola.com.br.

*Aparelhos da mesma categoria de preço.

¹ Em comparação ao foco automático com detecção de fase padrão.

² A resistência a água, respingos e poeira foi testada no padrão IP68 em laboratório sob condições controladas. Suporta imersão máxima de 1,5 metro de profundidade por até 30 minutos em água doce. A exposição a condições fora desses parâmetros não está coberta pela garantia. A resistência diminui devido ao desgaste normal. O dispositivo não foi projetado para funcionar quando estiver submerso. Não o exponha à água pressurizada nem a outros líquidos. Não tente carregar o telefone se ele estiver molhado. Não é à prova d’água.