Furukawa Electric LatAm lança Solução Antibacteriana em Aplicação Hospitalares

A Furukawa Electric LatAm, multinacional líder no fornecimento de soluções de infraestrutura de redes, lançou sua Solução Antibacteriana no HIS (Healthcare Innovation Show). Líder em sua categoria, com 64% do mercado de cabeamento estruturado (de acordo com dados da Prensaio), a companhia vem desenvolvendo produtos focados em aplicações de áreas críticas ou semicríticas.

“A conectividade para locais que envolvem saúde necessita de garantia de performance e redução na proliferação de bactérias, oferecendo maior segurança contra infecções. Para isso, utilizamos um método específico para avaliar a atividade antibacteriana de superfícies tratadas com produtos atestados pela ISO 22196”, explica Alexandre Huber, Engenheiro de produto de planta interna.

A Normativa ISO 22196 padroniza o uso de agentes antibacterianos que inibem o crescimento de bactérias, especialmente as que podem causar infecções, como Escherichia coli e Staphylococcus aureus. “Com o método padronizado para medir a eficácia de tratamentos antibacterianos, reduzimos a exposição de superfícies tratadas e obtemos a redução logarítmica da contagem bacteriana, indicando a eficácia do tratamento”, completa Huber.

A NORMA ANSI/TIA 1179 para aplicação hospitalar também especifica os requisitos para a infraestrutura de telecomunicações para instalações de cuidados de saúde, como por exemplo, hospitais e clínicas. “Os produtos da Furukawa seguem rigorosamente essas especificações de cabeamento (aplicações de cobre e fibra), suas topologias e distâncias. Além disso, são observadas as vias e espaços, como dimensionamento e localização, assim como requisitos auxiliares para níveis de segurança, com controle de acesso, detecção de fogo ou fumaça, e número de pontos por área de risco. O cabeamento de telecomunicações especificado por esta norma destina-se a suportar uma vasta gama de instalações e sistemas de cuidados de saúde”, reforça.

Outro produto da Furukawa que esteve em destaque no HIS é a Solução Laserway, que promove menor latência, garantindo mais velocidade e estabilidade para as redes. Considerando que a atualização do parque de equipamentos hospitalares ocorre com uma periodicidade maior (em função de novos equipamentos e atualização nos diagnósticos, além da entrada de novas tecnologias), a infraestrutura de rede suporta de três a cinco gerações, com equipamentos cada vez mais atualizados.

“Por isso é importante escolher o parceiro de cabeamento/infraestrutura de rede com responsabilidade. A solução Laserway permite a implantação de redes corporativas, combinando rede óptica passiva, equipamentos inovadores e software de gestão. A ideia é garantir imunidade à interferência eletromagnética e mais velocidade na transmissão de imagens nos hospitais, além de melhorias na experiência de pacientes e equipe técnica”, explica Ricardo Martins Celeguin, Gerente Regional São Paulo da FURUKAWA.

“Os cabos que compõem esta solução possuem design compactos que utilizam acessórios de instalação menores. A solução oferece muita praticidade e conveniência, pois são fornecidos pré- conectorizados de fábrica, garantindo alta performance óptica. Pode-se observar ganhos de até 70% no tempo de instalação quando comparado a uma instalação convencional por fusão”, ressalta Celeguin.

Cabeamento estruturado em Aplicação Hospitalares

Atualmente, três dos cinco principais hospitais da América Latina estão conectados com Furukawa: Hospital Israelita Albert Einstein (São Paulo); Unimed (Foz do Iguaçu, Londrina, BH, Chapecó, entre outros) e Mater Dei (Betim, Contorno). A companhia possui um amplo portfólio de soluções em conectividade para o setor da Saúde. Dentro do pilar ALWAYS CONNECTED, são soluções para Datacenter; Hospital baseado em cabeamento óptico; TI Gerenciado e Ambiente Conectado Seguro.

Conectividade

A conexão perfeita para suas aplicações;

Alta largura de banda para imagens, acesso a banco de dados e comunicação instantânea;

Infraestrutura All-in-one;

Gerenciamento Centralizado de Sites: Alta disponibilidade e confiabilidade na rede.

Segurança

Gerenciamento e monitoramento centralizado de todas as ocorrências, em tempo real;

Atualizações proativas de desempenho e segurança;

Proteção a dados sensíveis.

Investimento Sustentável