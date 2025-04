Huawei certifica FiberX como Centro de Serviços Autorizados no Brasil

Considerada uma das maiores integradoras de tecnologia da América Latina, a FiberX Group foi nomeada ASC Huawei (Centro de Serviços Autorizados) no Brasil. Agora, o cliente que tiver a necessidade de um serviço nas linhas Optical e Data Communication dessa gigante chinesa, que é líder global de infraestrutura para Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e dispositivos inteligentes, encontrará no próprio site do fabricante a informação para entrar em contato com o time de Serviços da FiberX. Além disso, a brasileira foi reconhecida como distribuidora autorizada Huawei padrão Ouro nas duas categorias.

“Essas certificações comprovam a nossa eficiência e qualidade com relação à entrega de serviço”, comemora Thiago Oliveira – Head BDM & Pre Sales de Services da FiberX. “Nós oferecemos serviços para produtos de datacom, acesso e transmissão óptica, além do ideahub, de forma remota em todo território nacional. Além disso, o usuário poderá contratar serviços locais, caso esteja nos estados do RS, SC, PR, SP, RJ, MG, MS e MT, e RMA nas opções NBD-A e NBD-S, que seria a troca de produtos em garantia com envio do produto no próximo dia útil ao atendimento”, destaca Thiago.

Conforme explica o Head de Implantação, Engenharia e Projetos da FiberX, Yuri Andreoli, a parceria com a Huawei já tem mais de 7 anos, e envolve cerca de 280 profissionais dedicados em todas as unidades de negócio no Brasil, incluindo times especializados e com experiência em atendimento e entrega de serviço. “Nós entregamos serviços de suporte, monitoramento, consultoria, projeto, assessment, instalação e comissionamento de alto padrão”, salienta Yuri.

O sucesso da parceria tem se transformado em prêmios. Só em 2024, a FiberX já recebeu reconhecimento como Authorized Gold Distribution Partner Optical e Data Communication, Commercial Market partner of the year, Optical partner of the year, Distribution partner of the year, VAP partner of the year e Huawei Global Core Partner.