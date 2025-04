NAVA anuncia investimento estratégico da Crescera Capital

A NAVA Technology for Business, empresa especializada em serviços e soluções de tecnologia, anuncia uma nova fase de expansão com o investimento que receberá da Crescera Capital. Este movimento estratégico marca um novo capítulo de evolução para a NAVA, reforçando seu compromisso com a inovação e a excelência no setor de tecnologia.

Nesta nova fase, a NAVA busca acelerar o desenvolvimento de suas linhas de negócios de Estratégia Digital, Agile Development, Cloud, Data & Automation, Observabilidade, CyberSecurity e IA Generativa, para continuar oferecendo as melhores soluções aos seus clientes.

Com o investimento, ainda sujeito à aprovação pelo CADE, a empresa fortalecerá ainda mais sua presença no mercado, além de inovar em novas linhas de negócios e ampliar sua relevância no mercado. “Esta nova etapa é um reconhecimento pelo mercado do que somos capazes e do valor que a NAVA possui como uma empresa diferenciada de tecnologia no país.”, destaca o sócio e Chairman, André Scatolini. “Com a entrada de um fundo qualificado, como é o Crescera, temos certeza de que nos ajudarão a ampliar ainda mais as nossas operações, os segmentos de atuação e, no médio prazo, nossa expansão geográfica. Vamos continuar o acelerado crescimento que nos fez triplicar de tamanho nos últimos 3 anos e sendo reconhecidos pelos nossos clientes, que, juntamente com nossas pessoas, são os nossos maiores ativos.”, conclui Scatolini.

Atual Chairman da NAVA, André Scatolini volta a ocupar a posição de CEO e Adriana Viali, que desempenhou um papel importante no último ano, deixará o comando executivo para dedicar-se ao Conselho Consultivo da organização, continuando a contribuir com sua experiência e visão estratégica.

Foco em inovação – A Crescera Capital, uma renomada gestora de Private Equity e Venture Capital com R$5 bilhões sob gestão, é também conhecida por seu foco em empresas inovadoras com grande potencial de crescimento. Laura Guaraná, sócia da Crescera, comenta sua visão sobre este investimento: “Estamos bastante entusiasmados com a entrada do fundo da Crescera como sócio da NAVA. Desde o início vimos a NAVA se destacando pela sua capacidade de impulsionar a inovação e oferecer soluções tecnológicas que transformam negócios e promovem eficiência em um mercado cada vez mais competitivo. Esta aquisição nos abre uma oportunidade de colaborar com uma equipe talentosa e inovadora, permitindo acelerar ainda mais o crescimento e a expansão da NAVA. Estamos confiantes de que juntos vamos alcançar resultados extraordinários”, conclui.