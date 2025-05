Master Internet passa a oferecer Telecine

A Master Internet começa a disponibilizar para seus clientes de banda larga o Telecine, o maior catálogo de filmes nacionais e internacionais, incluindo sucessos premiados do cinema mundial e que acabaram de sair do cinema.

Na lista de lançamentos do Telecine para setembro de 2024 estão o filme nacional Uma Família Feliz e o longa de ação Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City; Ghostbusters: Mais Além, Sem Remorso, entre outros.

Os clientes da Master Internet poderão acessar ao Telecine no Globo Play, também oferecido pelo provedor, que recentemente liberou o Premiere, serviços de streaming com maior cobertura do futebol nacional, com jogos ao vivo dos principais campeonatos, entre eles a Copa São Paulo de Futebol Júnior, dos campeonatos Mineiro, Gaúcho, Carioca 2024, Recopa Catarinense e Copa do Brasil.

“Os nossos clientes já podem preparar a pipoca! Com a Master seu momento cinema ficará ainda melhor. O Telecine oferece o maior catálogo de filmes em streaming, além de 6 canais de TV de variados gêneros”, comenta Arthur Ferreira, Gerente Executivo de Marketing e Produtos da Master Internet.