CPQD firma parceria com Intel para desenvolvimento de pesquisa em Open RAN

CPQD e Intel anunciaram a criação da parceria para o desenvolvimento de pesquisa em redes de acesso abertas. Com a parceria, a Intel irá fornecer o acesso ao FlexRAN, a fim de ampliar as pesquisas relacionadas a esse tema.

O CPQD foi credenciado como Centro de Competência em Open RAN pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). O Open RAN já é trabalhado pelo CPQD desde 2018, entretanto passou a se tornar uma referência no Brasil no tema, a partir da criação do Centro de Competência.

Em 2022, houve a criação do Centro de Competência em Open RAN, com investimento inicial de R$25 milhões advindos da Embrapii. O centro atua em cinco linhas de trabalho: projetos de PD&I, formação e capacitação de RH, atração e criação de startups, desenvolvimento do ecossistema a partir do modelo de associação tecnológica e o lançamento do laboratório nacional de Open RAN.

Para Gustavo Lima, gerente em soluções de conectividade do CPQD, a parceria com a Intel é estratégica para o desenvolvimento de soluções nacionais. “A parceria com a Intel está habilitando o CPQD a inovar de forma mais ágil e sustentável no desenvolvimento de soluções de conectividade 5G Open RAN, para ampliar a conectividade de provedores de internet e em redes privativas”, destaca.