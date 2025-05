VESPERTINAS – As Rapidinhas do Guia do PC (23 de outubro)

Transformação

O Grupo Stefanini promove o roadshow “Imagine acelerar a produtividade com IA: do hype à prática” para demonstrar casos reais do uso da Inteligência Artificial (IA) em empresas de diversos setores. Com início em 30 de outubro de 2024, em São Paulo, o evento percorrerá capitais brasileiras e abordará o impacto prático da IA nos negócios, utilizando a plataforma SAI APP. A solução combina IA com tecnologias de ponta da Intel, proporcionando maior eficiência, escalabilidade e segurança para empresas. O roadshow visa reforçar o papel central da IA na transformação empresarial atual.

Inovação

Stephanie Hankey, pioneira em privacidade e direitos humanos na internet, será destaque na Semana de Inovação 2024, abordando a “injustiça tecnológica” em sua palestra “Data advocacy: capacitando comunidades para enfrentar injustiças criadas pela tecnologia”. Com mais de 20 anos de atuação na cibersegurança, Hankey é mestre pelo Royal College of Art e co-fundadora da ONG Tactical Tech, que estuda os impactos da tecnologia na sociedade. O evento, que chega à sua décima edição, ocorrerá entre os dias 29 e 31 de outubro, com o tema “Novas Formas de Cuidar”, promovendo mais de 600 horas de programação sobre inovações em políticas públicas. As inscrições podem ser feitas pelo site: semanadeinovacao.enap.gov.br.

Sustentabilidade

A parceria entre Coopermiti, Green Eletron, Metrô de São Paulo e Virada Sustentável lança, em outubro, sua campanha anual de descarte de eletrônicos, ampliando o período para melhor atender à demanda da população. Com 14 estações do Metrô participando até 30/11, a iniciativa oferece pontos de coleta acessíveis para produtos como celulares, computadores e pilhas, visando à reciclagem e à reinserção das matérias-primas na indústria. “A ampliação do período atende uma demanda da população”, afirma Ademir Brescansin, da Green Eletron, reforçando a importância da participação cidadã no processo de logística reversa.

Empoderamento

A 6ª edição do Extraordinary Women in Tech (EWiT) acontece no Brasil em 29 de outubro, em parceria com o Itaú, reunindo mais de 15 mil mulheres ao redor do mundo. O evento, que será realizado na sede do Itaú em São Paulo, discutirá “Empoderamento feminino na tecnologia” com três painéis: o primeiro abordará a liderança feminina no setor bancário e sua contribuição para a inovação; o segundo tratará sobre a criação de uma cultura de pertencimento para atrair e reter talentos; e o terceiro inspirará jovens mulheres a se tornarem futuras líderes no setor de tecnologia. “Nosso objetivo é não apenas discutir inovação e inclusão, mas também inspirar uma nova geração de líderes femininas”, afirma Germana Dias, coordenadora do EWiT Brasil. O evento é gratuito e requer inscrição prévia. Inscrições: Extraordinary Women In Tech Brasil – EWiT @ Itaú.

Expansão

A ODATA, empresa da Aligned Data Centers, está expandindo sua presença na Colômbia com dois novos campi: DC BG02 e DC BG03, localizados em Mosquera e Tenjo, Cundinamarca. Com capacidade de 24MW e 120MW, respectivamente, e um investimento de US$ 1,3 bilhão, os novos centros têm previsão de conclusão para o segundo semestre de 2026. O DC BG03 será o maior data center da Colômbia, impulsionando o país como um hub tecnológico. Segundo o CEO Ricardo Alário, “os novos data centers da Colômbia trazem ainda mais força ao nome da ODATA no país e na América Latina”, fortalecendo o compromisso com o desenvolvimento digital da região.

Segundo turno

A ClickBus, maior plataforma de soluções para viajantes e viações do setor rodoviário no Brasil, lança campanha “Ida e Volta” para o segundo turno das eleições municipais. A empresa disponibilizará cupom de desconto de R$50,00 para as passagens adquiridas para o próximo domingo (27). A promoção inicia a partir desta quarta-feira (23) e vai até domingo para todas as cidades do Brasil que terão 2° turno das eleições municipais. Lembrando que a promoção especial vale apenas para as compras de passagens ida e volta, disponíveis no site e aplicativo da ClickBus.

Transformação

A consultoria Keeggo encontrou na parceria com a b2finance e na implementação do SAP Business One a solução para superar desafios de integração e dinamismo em seus processos operacionais. O novo sistema trouxe mais autonomia, agilidade e centralização, resultando em economias significativas de tempo, especialmente no fechamento de relatórios gerenciais. Segundo Cristiane Bonaldo, CFO da Keeggo, “hoje, no terceiro dia útil conseguimos apresentar uma prévia e no quinto dia útil está finalizado”, destacando a rapidez adquirida. Além disso, a cibersegurança, elemento central na estratégia da empresa, foi reforçada com a implementação, atendendo aos padrões da ISO 27001 e à LGPD. O Power BI, integrado ao SAP, facilita o controle de acesso, segregando as informações conforme as responsabilidades de cada área. O foco em inovação mantém a empresa em constante evolução, com planos futuros para automação de relatórios e construção de orçamentos automáticos, reforçando a capacidade de adaptação e aprimoramento contínuo.

Fitness

A Tecnofit, plataforma de gestão fitness, expandiu sua parceria com a Metodologia Gustavo Borges (MGB), promovendo uma integração inédita que sincroniza a agenda de alunos entre os dois sistemas. Essa nova fase, que será lançada no Encontro Internacional de Natação 2024, facilita o acompanhamento do progresso dos alunos, com migração automática de dados e atualizações sincronizadas. A união oferece uma solução completa, combinando gestão técnica e empresarial, fortalecendo o mercado de natação no Brasil.

Expansão

O crescimento de 8,6% no faturamento das pequenas e médias empresas (PMEs) no terceiro trimestre de 2024, conforme o Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs (IODE-PMEs), reflete o fortalecimento da economia brasileira, impulsionado pelo aumento do consumo familiar.

O comércio se destacou com um avanço de 15,7%, seguido pela indústria (+9%), com a expansão disseminada entre a maioria dos subsetores. O setor de serviços também recuperou fôlego, enquanto a infraestrutura reverteu quedas anteriores com alta de 6,5%. Para Felipe Beraldi, “o ciclo modesto de quedas nos juros pode ter beneficiado alguns segmentos, mesmo que marginalmente”.