[VESPERTINAS] As Rapidinhas do Guia do PC (26 de outubro)

Etiquetas inteligentes

O e-commerce está se transformando com o uso de etiquetas inteligentes, como o RFID, que promovem eficiência operacional e segurança nas entregas. Segundo Alexsandro Franco, especialista da Avery Dennison, “a aplicação de RFID nas embalagens permite que cada item tenha uma identidade digital exclusiva”, aumentando a rastreabilidade e a gestão de estoques. Esse avanço não apenas facilita a automação e a precisão nos inventários, mas também reduz erros humanos. Além disso, a introdução de autoadesivos Linerless destaca-se por sua sustentabilidade, eliminando desperdícios e diminuindo a pegada de carbono. Keyse Ramalho, gerente da Avery Dennison, enfatiza que essas soluções são essenciais para atender à crescente demanda por operações logísticas mais sustentáveis, garantindo um processo de etiquetagem mais produtivo e ambientalmente responsável no comércio eletrônico.

Democratizando a cibersegurança

A startup CisoX, acelerada pelo Grupo Dfense, chega ao mercado com um investimento de R$3,2 milhões e tecnologia proprietária que permite emitir relatórios personalizados em segundos, revolucionando a gestão de riscos digitais. Focada em elevar a maturidade em segurança cibernética, a CisoX combina uma plataforma SaaS baseada em GenAI com serviços consultivos, prevendo gerar R$13,5 milhões em receita até 2025. “É possível emitir um relatório totalmente assertivo em menos de um minuto, o que demoraria de 2 a 4 meses com uma consultoria humana”, afirma Gabriel Paiva, CEO do Grupo Dfense. A nova abordagem visa democratizar a cibersegurança, oferecendo soluções acessíveis que melhoram a tomada de decisão, reduzem custos e proporcionam diagnósticos completos, ajudando as empresas a mitigar vulnerabilidades de forma proativa. Com essa iniciativa, o Grupo Dfense se posiciona como um protagonista na transformação do setor, almejando expansão internacional.

Monitoramento de Combustíveis

A Gilbarco Veeder-Root apresenta o TLS Express, uma inovadora e acessível solução para o monitoramento de estoques de combustíveis, projetada especialmente para pequenos e médios postos de serviço. Com um sistema integrado que abrange console, sondas e instalação, o TLS Express elimina a necessidade de medições manuais, frequentemente imprecisas, permitindo monitoramento em tempo real via dispositivos móveis e computadores. Essa tecnologia não só garante eficiência no gerenciamento diário, mas também assegura a conformidade com regulamentações ambientais. Segundo a empresa, o objetivo é “democratizar o acesso a tecnologias de ponta, sem comprometer a qualidade e a segurança”. Com alertas automáticos para falhas e emergências, o TLS Express se destaca como uma ferramenta confiável que proporciona um excelente custo-benefício, promovendo uma gestão mais simples e eficaz dos estoques de combustíveis.

Pesquisas

O Mission Brasil, especialista em serviços recompensados do país, amplia seu portfólio ao lançar um novo serviço de pesquisa de mercado, abrangendo oito especializações, como inteligência de mercado e auditoria de campanhas. Com esta iniciativa, a startup visa oferecer análises detalhadas sobre o cenário empresarial, permitindo que empresas identifiquem oportunidades e aprimorem sua competitividade. Thales Zanussi, fundador e CEO do Mission Brasil, destaca: “Permitimos que empresas tomem decisões, identifiquem oportunidades e melhorem sua competitividade em diversas frentes.” Essa nova solução responde à crescente demanda por dados confiáveis, com investimentos nacionais em pesquisas de mercado alcançando cerca de R$ 7 bilhões anualmente. Entre os primeiros clientes a utilizar o serviço estão grandes marcas como MSD Saúde Animal, Ambev e Sanofi, que buscam entender melhor seu público e inovar com base nos insights obtidos.