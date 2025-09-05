Alelo traz o Apple Pay para seus clientes no Brasil

A Alelo passa a trazer o Apple Pay para seus consumidores no Brasil. O Apple Pay é uma forma fácil, segura e privada de pagar em lojas, aplicativos e online. Para pagar em estabelecimentos físicos, os clientes simplesmente precisam clicar duas vezes no botão lateral, autenticar-se e aproximar o iPhone ou o Apple Watch do terminal de pagamento para realizar uma transação por aproximação. Cada compra feita com o Apple Pay é segura, pois é autenticada com Face ID, Touch ID ou senha do dispositivo, além de um código de segurança dinâmico exclusivo para cada transação. O Apple Pay é aceito em supermercados, restaurantes, cafeterias e em muitos outros lugares que permitem pagamentos por aproximação.

“Trazer o Apple Pay para nossos consumidores no Brasil reforça nosso compromisso em oferecer soluções que tragam mais conveniência, segurança e agilidade para o dia a dia. Com a integração ao Apple Pay, ampliamos as possibilidades de uso e entregamos uma experiência de pagamento fácil, segura, privada e alinhada aos hábitos digitais de nossos clientes”, comenta Fábio Dantas, Superintendente de B2C da Alelo.

Os clientes também podem usar o Apple Pay no iPhone, iPad e Mac para realizar compras de forma mais rápida e conveniente em aplicativos ou na web, sem precisar criar contas ou digitar repetidamente informações de contato, dados do cartão ou endereços de entrega e cobrança. A segurança e a privacidade estão no centro do Apple Pay.

Quando os clientes usam um cartão de crédito ou débito com o Apple Pay, os números reais do cartão não são armazenados no dispositivo nem nos servidores da Apple. Em vez disso, um Número de Conta do Dispositivo exclusivo é atribuído, criptografado e armazenado com segurança no Secure Element, um chip certificado de padrão industrial projetado para manter as informações de pagamento protegidas no dispositivo.

Configurar o Apple Pay é simples. Para adicionar cartões Alelo ao Apple Wallet no iPhone, basta acessar o app Meu Alelo, selecionar o cartão desejado na tela inicial e, na página de detalhes, tocar em “Carteira Digital” na parte inferior da tela. Em seguida, tocar no botão preto “Adicionar ao Apple Wallet”. Depois de inserir as informações solicitadas, o cliente já poderá começar a usar o Apple Pay imediatamente no dispositivo. Os clientes também podem adicionar seu cartão Alelo ao Apple Wallet acessando diretamente o app Wallet, tocando no símbolo ‘+’ e seguindo as instruções.

Para os cartões Alelo Tudo, que consolidam benefícios de alimentação e refeição, os clientes precisam adicionar separadamente as redes de Alimentação e Refeição ao Apple Wallet e, ao realizar uma compra presencial em um estabelecimento elegível, basta clicar duas vezes no botão lateral, selecionar o cartão apropriado, autenticar-se e aproximar do terminal de pagamento.