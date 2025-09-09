AbraCloud elege nova diretoria e vai priorizar a inovação no setor de cloud no Brasil

A nova diretoria da AbraCloud – Associação Brasileira de Infraestrutura e Serviços Cloud, assume em 1º de setembro para um mandato de três anos, de 2025 a 2027, com uma nova estrutura e com mudanças significativas, pois amplia o número de diretorias e, simultaneamente, integra novas frentes estratégicas alinhadas ao planejamento do período. Com isso, a nova composição pretende fortalecer a representatividade institucional, acelerar projetos de inovação e maximizar a competitividade do setor nacional de cloud e edge computing.

Roberto Bertó, CEO da Under Servers & Datacenters, permanece na presidência da associação um novo mandato, com a AbraCloud passando a contar com dez núcleos de trabalho responsáveis por 22 iniciativas, abrangendo desde inovação tecnológica até relacionamento institucional.

O número de diretorias passa de cinco para dez, incluindo áreas de destaque como Cloud Native, Inteligência Artificial, Educação e Técnica, além das diretorias estatutárias.

Nova estrutura para impulsionar o mercado e a inovação

A criação de diretorias adjuntas especializadas fortalece áreas técnicas e integra políticas voltadas ao setor. Associação sem fins lucrativos fundada em 2007, a AbraCloud reafirma seu papel como articuladora de projetos que aumentam a competitividade e consolidam a soberania digital no Brasil.

“Nosso objetivo é apoiar o desenvolvimento das atividades relacionadas à hosting e infraestrutura de cloud computing nacional, congregando empresas na defesa de interesses e autorregulamentação do setor; com transparência, responsabilidade, ética e eficiência.”, comenta Bertó.

O foco estratégico para o triênio 2025-2027

Na gestão 2025-2027, a AbraCloud irá priorizar o avanço das certificações de segurança, o desenvolvimento de soluções Kubernetes nacionais e a promoção de inteligência artificial soberana. Ao mesmo tempo, investirá na ampliação de programas de formação técnica destinados aos profissionais do setor.

Outra prioridade será fortalecer o relacionamento com governo e mercado, por meio de frentes de Relações Governamentais (RelGov) e campanhas institucionais de posicionamento.

A posse da nova diretoria inaugura um ciclo voltado à inovação, à especialização técnica e ao fortalecimento institucional da AbraCloud, reforçando o compromisso da entidade com o crescimento sustentável e competitivo do ecossistema de computação em nuvem no Brasil.

A Associação Brasileira de Infraestrutura e Serviços Cloud é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento das atividades relacionadas à hosting e infraestrutura, congregar as empresas na defesa de interesses e auto regulamentar o setor, com transparência, responsabilidade, ética e eficiência.



Estrutura atualizada da diretoria da AbraCloud

Diretorias estatutárias

– Presidência: Roberto Bertó (Under Servers & Datacenters);

– Comunicação: Alexandro Nanni Castelli (SC Clouds);

– Relações Institucionais: Marcio Lacs (AMT Cloud);

– Administração e Finanças: Leonardo Salgado da Silveira (Adentro);

– Associados: Rafael Fonseca (Servla).

Diretorias adjuntas

– Jurídica: Cristiane Moncau (LWSA);

– Técnica: Marcio Perin (SBA Edge);

– Cloud Native: Pedro Schirmer (Audaks);

– Inteligência Artificial: Leonardo Salgado da Silveira (Adentro).



