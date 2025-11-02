Abotts cria Conselho Antipirataria

Sob a liderança de Maurício Almeida, Presidente da Watch, app de streaming para provedores de internet (ISPs), o Conselho Anti-Pirataria da Abotts – Associação Brasileira de OTT – Streaming nasce com a missão de ser um aliado no combate à pirataria no mercado de OTT e Streaming. O Conselho atuará de maneira independente, mas em plena consonância com o trabalho já desenvolvido pela ABTA – Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), somando forças sem duplicar esforços.

O foco é proteger o ecossistema de OTT e Streaming a partir da colaboração com o mercado, órgãos competentes e entidades representativas da cadeia de produção e distribuição de conteúdo audiovisual, apoiando a identificação de soluções que unam regulação, tecnologia e comunicação. O objetivo do conselho é proteger a cadeia produtiva, preservar empregos e assegurar um mercado sólido, sustentável e inovador para todo o setor audiovisual.

Segundo a Abotts, a pirataria de conteúdo audiovisual no Brasil assumiu um papel de protagonista, afetando toda a cadeia de produção de streaming e os consumidores, que acabam contratando seus serviços sem saber que são piratas, e podem ser afetados pela má qualidade dos serviços e ainda podem correr os risco de terem seus dados roubados por códigos maliciosos que acompanham as TVs box vendidas livremente na internet e lojas físicas de todos o país.

A entidade entende que o combate à pirataria não possui uma solução única e definitiva para a em defesa do audiovisual e serviços OTT que oferecem conteúdo por meio de assinaturas, patrocinado ou gratuito, mas sim, um conjunto de frentes de trabalho e medidas que tenderão a mitigar muito esta prática, restringindo e desencorajando os diversos elos da cadeia, desde os fabricantes de equipamentos, desenvolvedores de “tecnologias piratas” e até mesmo os consumidores.

“Políticas de combate à pirataria são urgentes não apenas para proteger os direitos das produtoras, mas também para garantir que os usuários estejam em ambientes seguros, com qualidade e confiabilidade. O streaming pode transformar a realidade de muitas pessoas. Portanto, meu papel como líder do conselho é permitir que conteúdos educativos, culturais e informativos cheguem a lugares onde antes não havia acesso, incluindo modelos diversos, regionais e integrados à realidade das pessoas”, finaliza Almeida.

Yassue Inoki, presidente da entidade, afirma que a chegada do Maurício Almeida para liderar o Conselho Anti-Pirataria representa um marco para a Abotts. “Estamos estruturando um espaço de diálogo e ação conjunta com todo o ecossistema, e contar com a experiência e credibilidade dele nos fortalece para enfrentar esse desafio com seriedade e consistência.”