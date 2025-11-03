Multa reacende debate sobre gestão condominial e impulsiona soluções tecnológicas da 6P Condo

A recente aprovação, pela Câmara dos Deputados, da multa para quem deixa crianças desacompanhadas em elevadores e áreas comuns trouxe à tona um tema que há muito tempo preocupa moradores e administradores: a necessidade de profissionalizar a gestão condominial. A medida reacendeu o debate sobre responsabilidade civil, governança e segurança, e destaca como a tecnologia pode ser uma aliada para reduzir riscos e conflitos em condomínios de todo o país. Nesse cenário, a 6P Condo vem se consolidando como uma das principais plataformas digitais de gestão financeira condominial no Brasil. A solução integra tecnologia e inteligência financeira para oferecer previsibilidade de caixa, estabilidade operacional e redução da inadimplência — desafios recorrentes para síndicos e administradoras.

“Quando o caixa está equilibrado e previsível, o síndico pode investir em manutenção e segurança, garantindo um ambiente mais estável para os moradores”, explica Fred Ivo, CEO da 6P Condo.

Entre os principais recursos, a plataforma oferece a Receita Garantida, que antecipa 100% da arrecadação mensal mesmo em casos de inadimplência, e a Inadimplência Histórica, que permite ao condomínio receber de imediato valores atrasados, sem depender de análise de crédito. Essas funcionalidades garantem fluxo de caixa contínuo e fortalecem a governança interna — fatores fundamentais para prevenir riscos e manter o cumprimento das obrigações legais.

Com uma interface totalmente digital, o 6P Condo permite abertura e controle de contas online, acesso em tempo real a relatórios financeiros e automação completa das rotinas de cobrança e prestação de contas. O resultado é uma administração mais eficiente, transparente e resiliente — capaz de atender às novas exigências da legislação e das demandas cotidianas dos moradores.

“A 6P Condo nasceu para ser parceira da gestão condominial. Nosso propósito é levar tecnologia e tranquilidade para um setor que movimenta bilhões de reais e afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas”, complementa Fred Ivo.

Com atuação nacional, crescimento médio de 75% ao mês e índice de resolução de 89%, a 6P Condo representa a nova geração de plataformas de gestão: automatizadas, seguras e orientadas por dados. Mais do que modernizar a administração condominial, a empresa mostra como a inovação financeira pode ser a chave para prevenir conflitos, garantir conformidade e promover segurança no cotidiano dos condomínios brasileiros.