Sonda celebra 50 anos, impulsiona conectividade e inovação e fortalece transformação digital da América Latina

A SONDA, líder latino-americana em transformação digital, apresentou durante coletiva de imprensa no Brasil um balanço de suas principais conquistas de 2025 e as perspectivas para o próximo ano, em um evento que também marcou a celebração dos 50 anos da companhia. A ocasião simbolizou um ponto de virada na trajetória da empresa, com o anúncio de R$ 190 milhões em novos investimentos em 2026 voltados à expansão de projetos de conectividade e inclusão digital, além da consolidação de duas grandes iniciativas que vêm transformando o cenário tecnológico brasileiro: a Infovia Digital do Mato Grosso do Sul e o Goiás de Fibra.

De acordo com a companhia, o novo aporte representa um aumento de 12% em relação ao total investido em 2025 e soma-se a um portfólio robusto que já ultrapassa R$ 1,3 bilhão em contratos de infraestrutura digital firmados desde 2022. Os projetos, segundo o CEO da SONDA Brasil, Ricardo Scheffer, expressam o propósito que orienta toda a atuação da companhia. “A conectividade é a base da inclusão digital, e a inclusão digital é a nova forma de inclusão social. O alcance da tecnologia impacta diretamente a vida das pessoas — seja na educação, na saúde ou na segurança pública. Incluir digitalmente é incluir socialmente”, destacou o executivo.

A SONDA, que completa cinco décadas de existência, também reafirmou seu propósito de “transformar a vida das pessoas por meio da tecnologia”, um valor que atravessa suas operações em 13 países e orienta o trabalho de mais de 3.500 colaboradores. Esse compromisso está no centro da atuação do grupo, que busca usar a tecnologia como instrumento de transformação social e desenvolvimento econômico, conectando estados, cidades e cidadãos a oportunidades que antes eram inacessíveis.

O vice-presidente corporativo de Marca e Comunicação, Roberto Jana, destacou que esse compromisso também inspira a celebração dos 50 anos da empresa, marcada pelo lançamento do livro Tecnologias com Impacto, publicado pela Editorial Azafrán. A obra reúne 17 projetos desenvolvidos na América Latina, como o Transantiago (Chile), o Projeto 911 e as Luminárias Inteligentes de Montevidéu (Uruguai), que exemplificam o papel da tecnologia na melhoria da qualidade de vida e na modernização de serviços públicos. “Poucas companhias de tecnologia chegam a essa marca com o mesmo espírito empreendedor e transformador com que nasceram. Este livro reflete a essência da SONDA — uma empresa feita por pessoas que usam a tecnologia para melhorar a vida de outras pessoas”, afirmou Jana.

Um dos maiores exemplos recentes desse propósito é a Infovia Digital do Mato Grosso do Sul, considerada um marco na transformação digital da região Centro-Oeste. Estruturado como uma Parceria Público-Privada (PPP) de 30 anos, o projeto — avaliado em R$ 887 milhões — conecta 79 municípios e mais de 1,6 mil pontos governamentais, entre escolas, hospitais, delegacias e secretarias de Estado, por meio de uma rede de 7 mil quilômetros de fibra óptica. A infraestrutura já oferece Wi-Fi gratuito em 129 praças públicas e abriga um data center Tier 3 exclusivo no Estado, ampliando a segurança e a eficiência na prestação de serviços.

O impacto do projeto é amplo: além de facilitar o acesso da população à internet e aprimorar a comunicação entre órgãos públicos, a rede tem impulsionado o desenvolvimento econômico local, viabilizando, por exemplo, a instalação da fábrica 4.0 da Arauco, que investiu US$ 4 bilhões na região. “A Infovia Digital demonstra como a conectividade pode transformar a economia e gerar novas oportunidades para a população”, explicou Germano Vieira, diretor de Digital Communications da SONDA. “É um caso que uniu tecnologia, inclusão e crescimento sustentável.”

A segunda grande frente da companhia é o Goiás de Fibra, contrato firmado em 2025 com valor estimado em R$ 484 milhões e previsão de conclusão em 18 meses. A iniciativa conectará 125 cidades e 2,2 mil unidades públicas, incluindo escolas, hospitais e unidades de segurança, beneficiando 5,1 milhões de pessoas. A rede — com cerca de 10 mil quilômetros de extensão — será totalmente nova e de propriedade do Estado, oferecendo Wi-Fi gratuito em 139 praças públicas e câmeras de segurança integradas. A SONDA é responsável pelo projeto, pela construção e pela operação da rede por cinco anos, renováveis, em um modelo “turn-key” que engloba backbone, rede metropolitana e última milha. O projeto conta com parceiros tecnológicos como Furukawa, Prysmian, Fortinet e Huawei.

O Goiás de Fibra segue um modelo replicável que pode ser adotado em outros estados brasileiros e até em outros países da região. A companhia já mantém conversas avançadas com governos de novas localidades, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde o déficit de conectividade ainda é um obstáculo ao desenvolvimento. “Cada projeto é independente e adaptado às necessidades locais, mas todos compartilham o mesmo objetivo: conectar para transformar”, reforçou Vieira.

A estrutura operacional da SONDA tem sido um diferencial competitivo. A empresa criou uma unidade especializada em Digital Communications, composta por engenheiros e técnicos vindos do mercado de telecomunicações, o que garante agilidade e qualidade na implantação de grandes redes. A companhia já opera duas redes próprias de telecomunicações no Brasil e mantém uma estrutura regional de cibersegurança, com Security Operations Centers (SOC) dedicados à proteção de dados e ao monitoramento contínuo de ameaças.

Outro eixo estratégico são os data centers, com unidades em Belo Horizonte, Camboriú e Mato Grosso do Sul, além de operações no Chile, México e Colômbia. A SONDA tem defendido publicamente a criação de um marco legal para data centers no Brasil, que possa atrair novos investimentos e aproveitar o potencial da matriz energética renovável e diversificada do país. “O Brasil reúne as condições ideais para se tornar um polo de infraestrutura digital. Precisamos transformar o país de consumidor em produtor de tecnologia”, afirmou Roberto Jana, diretor da companhia.

As perspectivas para 2026 reforçam a visão de crescimento sustentável da SONDA, que pretende ampliar sua atuação em infraestrutura, serviços de alto valor tecnológico e impacto social. O plano estratégico, que se estende até 2027, aprofunda o foco em verticais como bancos, seguros, saúde, utilities e indústria, e projeta novas oportunidades em infovias digitais, iluminação pública e smart grids. “Nosso papel é ser um agente de transformação, tanto para governos quanto para empresas. Atuamos com tecnologia, segurança e propósito para transformar a vida das pessoas e impulsionar o desenvolvimento digital de toda a América Latina”, concluiu Germano Vieira.

Com meio século de história, a SONDA inicia uma nova fase de protagonismo na região, conectando territórios, fortalecendo infraestruturas e reafirmando sua vocação de usar a tecnologia como ferramenta de inclusão e progresso social — um compromisso que se renova a cada projeto.