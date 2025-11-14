Brasilfone lança funcionalidade que reforça segurança nas chamadas

Receber uma ligação de um número desconhecido e hesitar em atender se tornou algo comum no dia a dia. Em meio a golpes e tentativas de fraude, o telefone, que por muito tempo foi sinônimo de contato direto e confiável, perdeu parte de sua credibilidade. É justamente para devolver essa segurança que a Brasilfone incrementou no seu portfólio de produtos o Stir Shaken, uma tecnologia que autentica chamadas e permite ao usuário visualizar quem realmente está do outro lado da linha.

A ferramenta se baseia em um conjunto de protocolos e padrões de segurança para autenticar chamadas telefônicas, ajudando a garantir que o número exibido no aparelho realmente pertença à instituição que está realizando o contato, o que ajuda no combate de fraudes como a falsificação de identificação de chamadas. Amplamente utilizado nos Estados Unidos, o Stir Shaken começa a ganhar força no Brasil após mais de um ano de implementação e regulamentação junto à Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel.

“O Stir Shaken traz de volta a confiança nas comunicações por voz”, explica Willian Radin, COO da Ativos Capital, grupo ao qual a Brasilfone pertence. “A partir dessa tecnologia, empresas passam a oferecer ao cliente uma experiência de contato mais segura, transparente e personalizada. Quando o consumidor sabe exatamente quem está ligando, ele se sente respeitado e confiante para atender.”

Além da segurança, o Stir Shaken também ajuda as empresas a manterem sua reputação telefônica. Muitos números corporativos são, hoje, marcados automaticamente como ‘spam’ em celulares devido a denúncias de usuários. O novo protocolo elimina esse problema, já que os números verificados passam a ser reconhecidos como confiáveis e legítimos.

Nos últimos anos, o crescimento de fraudes telefônicas e ligações indesejadas levou o setor de telecomunicações a buscar soluções mais robustas. De acordo com dados da Truecaller, o Brasil está entre os países que mais sofrem com chamadas de spam. São mais de 20 ligações indesejadas por usuário por mês, em média. O Stir Shaken surge como uma alternativa definitiva a esse problema. A tecnologia autentica a origem da ligação por meio de certificados digitais emitidos pelas operadoras credenciadas pela Anatel e pela ABR Telecom, garantindo que apenas números validados possam usar a marca de uma empresa.

“Para o mercado corporativo, além da segurança, o Stir Shaken representa um novo nível de hiperpersonalização onde o número de telefone deixa de ser um conjunto aleatório de dígitos e se transforma em um ponto de contato direto entre a marca e o cliente. Isso significa que, do ponto de vista comercial, a ligação passa a ser uma ferramenta de relacionamento de marca, e não apenas um canal de atendimento”, explica Radin. Empresas de setores como bancos, e-commerce, saúde e educação poderão adotar o protocolo para tornar sua comunicação mais confiável.

Um protocolo em expansão

Embora o Stir Shaken já opere nos Estados Unidos desde 2019, sua adoção no Brasil é recente. Após os testes e ajustes técnicos necessários, a tecnologia vem sendo gradualmente integrada pelas principais operadoras do país. Atualmente, já é compatível com grande parte dos aparelhos, segundo projeções do setor, deve alcançar 90% da base nacional de usuários em até dois anos.

A Brasilfone é uma das primeiras operadoras do país a oferecer a tecnologia de forma comercial e estruturada. Como explica Radin, o processo de adesão é simples: “As empresas interessadas passam por uma validação junto à Anatel e à BRDigital, apresentando documentos que comprovem sua identidade. Após a homologação, a Brasilfone ativa o serviço em até dez dias, garantindo que todas as chamadas daquela marca passem a ser autenticadas.”

Com o lançamento do Stir Shaken, a Brasilfone avança em seu propósito de tornar a comunicação mais segura, inteligente e próxima. A operadora também integra o ecossistema da Ativos Capital, grupo que investe em soluções de mensageria e cloud computing. Dessa forma, o novo protocolo pode ser combinado com outras ferramentas de comunicação, como SMS, RCS e WhatsApp corporativo, ampliando o potencial de personalização das campanhas omnichannel.

Com previsão de adoção plena em todo o país até 2026, o Stir Shaken promete não apenas reduzir drasticamente o número de fraudes. “Estamos vivendo uma era em que a confiança é um ativo valioso. As pessoas querem se sentir seguras ao interagir com empresas, e o Stir Shaken entrega exatamente isso: autenticidade. É o início de um novo padrão para o mercado brasileiro de telecomunicações, no qual tecnologia e credibilidade caminham lado a lado”, conclui Willian Radin.