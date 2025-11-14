Fibra de núcleo oco reduz latência em 32% em testes no Brasil

A Scala Data Centers, a Lightera (marca global de fibra óptica do grupo Furukawa Electric) e a Nokia realizaram, em São Paulo, o primeiro teste com fibra óptica de núcleo oco (AccuCore HCF™ – Hollow Core Fiber) já feito na América Latina. A prova de conceito ocorreu no campus Tamboré da Scala, considerado o maior complexo de data centers da região, e comprovou redução de aproximadamente 32% na latência em relação às fibras tradicionais, aproximando a transmissão de dados do limite físico da velocidade da luz.

A Scala forneceu toda a infraestrutura para o teste; a Lightera disponibilizou o cabo de fibra de núcleo oco e a solução de conectividade; e a Nokia integrou a plataforma de transmissão óptica modular 1830 PSI-M — equipada com seu chipset fotônico de sexta geração, o PSE-6, com criptografia nativa. A instalação do cabeamento e o suporte técnico ficaram a cargo da integradora MagicComp, enquanto a VIAVI Solutions forneceu os equipamentos de testes e certificações ópticas com taxas de até 400Gb/s.

A tecnologia usada no teste representa um salto em relação às fibras ópticas convencionais. Em vez de conduzir a luz por um núcleo sólido de vidro, a fibra de núcleo oco direciona o sinal por um canal central de ar, reduzindo a refração e permitindo que os dados viajem mais rápido. Segundo a Lightera, o ganho de velocidade equivale a “reduzir digitalmente distâncias físicas”, o que torna a solução especialmente relevante para aplicações sensíveis à latência, como inteligência artificial, machine learning, finanças de alta frequência, jogos online e interconexões entre módulos de processamento distribuídos.

Embora a versão atual da fibra tenha alcance limitado — entre 1,5 e 2,5 quilômetros — o teste abre caminho para a ampliação do uso da tecnologia em distâncias maiores, incluindo conexões metropolitanas e intercampus. A expectativa das empresas é evoluir da fase de prova de conceito para projetos em produção voltados a demandas de ultrabaixa latência e alto volume de dados, alinhados ao crescimento das aplicações de IA em larga escala.

Segundo a Scala, a iniciativa reforça o posicionamento da empresa como plataforma de infraestrutura digital focada em inovação e preparada para atender a nova geração de workloads em IA. A Nokia também destaca que testar a tecnologia no maior campus de data centers da América Latina reforça o papel estratégico do Brasil na corrida global por infraestrutura crítica para IA.