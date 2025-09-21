Watch lança plataforma Awdio e apresenta nova identidade no Congresso AERP

A Watch, conhecida por seu aplicativo de streaming voltado a provedores de internet (ISPs), anunciou o lançamento oficial da plataforma de áudio Awdio durante o Congresso AERP de Radiodifusão, realizado entre 23 e 25 de setembro em Curitiba (PR). Além da estreia da solução, a empresa também apresentou sua nova identidade visual ao mercado de radiodifusão, com uma proposta mais alinhada ao universo digital.

O evento, promovido pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (AERP), uma das entidades mais representativas do setor, marcou o início da aproximação da Awdio com as emissoras brasileiras em um momento em que o rádio se mostra resiliente e popular: segundo o levantamento Inside Audio 2023 (Kantar IBOPE Media), mais de 80% da população das 13 principais regiões metropolitanas ainda consome o formato, que soma mais de 10 mil emissoras em operação no país.

Plataforma integra transmissão, métricas e monetização

Voltada à digitalização e à expansão de audiência, a Awdio oferece uma solução completa de transmissão e distribuição digital, com métricas em tempo real e novas possibilidades de receita para as rádios por meio de mídia programática regionalizada. O sistema reúne dados como tempo médio de escuta, dispositivos utilizados, geolocalização e padrões de consumo.

Segundo Daniel Almeida, CEO da Awdio, a plataforma nasceu para modernizar e fortalecer o ecossistema radiofônico. “Nosso objetivo é digitalizar, conectar e monetizar esse setor, entregando uma plataforma end to end que simplifica a jornada do áudio tanto para as rádios quanto para os ouvintes. Com a Awdio, oferecemos inteligência de dados e um sistema robusto de transmissão para que os radiodifusores aprimorem sua programação e abram novas frentes de receita com publicidade contextualizada”, afirmou.

Benefícios para rádios, ouvintes e ISPs

Além de facilitar a escuta de rádios locais e globais em um único aplicativo, com experiência personalizada e interativa para os usuários, a Awdio oferece às emissoras acesso a dados estratégicos e a oportunidade de ampliar sua audiência digital sem perder sua essência. Para os ISPs parceiros da Watch, a solução representa um novo produto de baixo custo e caráter exclusivo, fortalecendo a relação com os clientes e agregando valor ao portfólio.

Atualmente, a plataforma já conecta cerca de 200 provedores de internet parceiros, reúne 25 mil ouvintes ativos e soma mais de 3 milhões de acessos. Integrada ao ecossistema Watch, a Awdio aproveita a base consolidada de milhões de assinantes de streaming de vídeo da empresa, ampliando de forma imediata a visibilidade das rádios digitais.

Estratégia para escalar a digitalização do rádio

Embora esteja pronta para atender emissoras em todo o país, a Watch inicia pelo Paraná a aproximação com radiodifusores e entidades representativas do setor. A estratégia inclui o fortalecimento do modelo de publicidade em revenue share e o uso de dados para transformar o rádio em uma nova frente de relevância local e receita digital. “Nosso papel é simplificar a tecnologia para que as rádios percebam benefícios práticos, sem barreiras de adoção”, concluiu Almeida.