ABES reforça protagonismo na regulação e no futuro digital do Brasil com o ABES Summit 2025

A ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software, que tem como propósito a construção de um Brasil mais digital e menos desigual, anuncia a realização do ABES Summit 2025, no dia 8 de outubro, no JW Marriott, em São Paulo. A 15ª edição do evento traz como tema central “Fronteiras Digitais: Geopolítica, Tecnologia e Sustentabilidade”, refletindo o compromisso da Associação em pautar a agenda estratégica do país no setor de tecnologia.

“O ABES Summit é mais do que um encontro: é um espaço de reflexão e construção de caminhos para o Brasil se posicionar como protagonista no cenário digital global. Estamos diante de um momento singular, em que tecnologia, sustentabilidade e geopolítica se entrelaçam. Nosso papel é garantir que essa convergência resulte em inovação responsável, crescimento econômico e, sobretudo, na redução das desigualdades”, destaca Andriei Gutierrez, Presidente da ABES.

Ao longo de mais de três décadas de atuação, a ABES consolidou-se como a principal entidade representativa da indústria de software e serviços digitais, contribuindo ativamente para o desenvolvimento do setor e participando de forma protagonista em debates regulatórios no Brasil. O Summit é a expressão máxima desse papel, reunindo os diferentes atores que constroem o ecossistema de inovação e fortalecem a inserção do país no cenário global.

Programação prioriza temas que estão no centro das transformações digitais

De acordo com o Estudo Mercado Brasileiro de Software 2025, realizado pela ABES em parceria com a IDC, o mercado brasileiro de TI movimentou US$ 59 bilhões em 2024, mantendo o país como décima maior economia de TI do mundo e responsável por 35% de todos os investimentos em tecnologia na América Latina. O setor deve crescer 9,5% em 2025, acima da média mundial de 8,9%. Esses números demonstram não apenas a força do Brasil no cenário global, mas também a urgência de debater os rumos da inovação em um ambiente regulatório e geopolítico cada vez mais complexo.

É nesse contexto que o ABES Summit 2025 reúne especialistas para discutir os principais eixos de transformação:

Regulação da Inteligência Artificial e IA Agêntica – dilemas éticos, governança de dados e impactos na competitividade;

Geopolítica na era digital – novas alianças, sanções e estratégias de resiliência em um mundo hiperconectado;

O novo equilíbrio global – a convergência entre sustentabilidade, investimentos verdes e governança digital;

Brasil 2030 como hub tecnológico – oportunidades em semicondutores, IA, data centers e energia limpa;

Cibersegurança além do firewall – estratégias públicas e privadas de resiliência digital;

Empresas AI First – redefinição de carreiras e competências diante da automação.

A indústria de software pós-IA – novos modelos de monetização e software orquestrado por IA;

Regulação global de tecnologia – impacto de marcos regulatórios internacionais e seus efeitos sobre a competitividade;

A IA como força transversal nos negócios – casos de aplicação em saúde, cidades inteligentes e serviços públicos.

O evento conta com o patrocínio de CAESBRA e EMBRAPII, e apoio institucional do Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, reafirmando o compromisso da ABES com ética, inovação responsável e sustentabilidade.

Serviço | ABES Summit 2025

Data: 8 de outubro de 2025, das 8h às 17h

Local: JW Marriott, Av. das Nações Unidas, 14401 – São Paulo/SP

Mais informações e inscrições: www.abessummit.com.br