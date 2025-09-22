Tributação e regulação da tecnologia entram na linha de frente do ABES Summit 2025

A aceleração da economia digital e o crescimento exponencial do uso de tecnologias emergentes como inteligência artificial, computação em nuvem e big data estão pressionando governos em todo o mundo a criarem novas regras fiscais e regulatórias para o setor. Ao mesmo tempo, essas medidas podem representar obstáculos à inovação, principalmente em países em desenvolvimento que buscam atrair investimentos e se inserir de forma competitiva no cenário global de tecnologia.

Esse será o ponto de partida do Painel “Regulação Global de Tecnologia: Harmonizando Inovação, Segurança e Direitos”, um dos destaques da programação do ABES Summit 2025, que acontece no dia 8 de outubro no JW Marriott, em São Paulo. O evento, promovido pela Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), chega à sua 15ª edição com o tema “Fronteiras Digitais: Geopolítica, Tecnologia e Sustentabilidade” e se consolida como um dos principais fóruns de tecnologia e negócios do país.

Entre a arrecadação e o risco de frear a inovação

Segundo estimativas da ABES em parceria com a IDC, o mercado brasileiro de software e serviços de TI movimentou US$ 58,6 bilhões em 2024, colocando o país como líder em investimentos em tecnologia na América Latina e entre os 10 maiores mercados do mundo. Esse avanço, contudo, ocorre em meio a um cenário global de maior regulação do setor, com medidas como o Digital Markets Act (DMA) e o AI Act, da União Europeia, e iniciativas de taxação de serviços digitais em países da OCDE.

Para o presidente da ABES, Andriei Gutierrez, o Brasil precisa encontrar um ponto de equilíbrio. “A nova tributação pode ser um passo importante para garantir sustentabilidade fiscal, mas também representa riscos de frear investimentos em pesquisa, startups e competitividade internacional. Esse debate é crucial para sabermos se estamos diante de um avanço ou de um obstáculo ao setor de tecnologia”, afirma.

O painel reunirá Fabro Steibel, diretor-executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS); Igor Marchesini, assessor especial do Ministério da Fazenda com foco em políticas fiscais e regulatórias; e Caroline Rocabado, líder de Privacidade e Governança de IA Responsável na DASA, trazendo a perspectiva do setor de saúde, um dos mais sensíveis à regulação de dados e IA.

Questões que moldarão o futuro digital

Entre os pontos que estarão na pauta do debate estão perguntas como:

Quais os impactos da nova tributação sobre os investimentos e a competitividade global da indústria de software?

As regras fiscais atuais podem atrair ou afastar inovação e capital estrangeiro?

É possível construir marcos regulatórios internacionais que conciliem arrecadação, direitos digitais e segurança?

De que forma setores estratégicos, como saúde e finanças, serão afetados por regras de governança em IA?

“São perguntas que não podem mais ser adiadas. A resposta a elas vai definir se o Brasil será apenas um consumidor de tecnologia ou se terá condições de liderar em inovação e exportar soluções digitais”, completa Gutierrez.

Um fórum estratégico sobre economia digital

Com curadoria da ABES — entidade que há mais de quatro décadas atua para fortalecer o setor de tecnologia no Brasil —, o ABES Summit 2025 reunirá líderes empresariais, representantes do governo, especialistas acadêmicos e da sociedade civil para discutir os rumos da economia digital do país. A programação inclui temas como inteligência artificial, cibersegurança, sustentabilidade e geopolítica da tecnologia.

Painéis confirmados:

Keynote de abertura — Silvio Cascione (Eurasia Group Brasil)

O Novo Equilíbrio Global: Tecnologia, IA e Sustentabilidade

Maria Mazzarello Veloso (Olusac), Leonardo Barreto (Think Policy/Vector), Alberto Pfeifer (USP), com mediação de Jaime Spitzcovisky (Canal UM BRASIL)

Brasil 2030: Protagonismo no Tabuleiro Tecnológico Global

Ricardo Sennes (Prospectiva), Camila Ramos (CELA), Igor Nazareth (EMBRAPII), com moderação de Andriei Gutierrez (ABES)

Cibersegurança em Debate: Do Firewall à Resiliência Digital

Andréa Thomé (WOMCY), Georgia Barbosa (CISSA/CESAR), Rony Vainzof (FECOMERCIO SP), Claudio Martinelli (Kaspersky)

Empresas AI First: Reinventando Carreiras e Competências

Paulo Moraes (Talenses Group/LANDtech) e Camila Achutti (Mastertech)

A Indústria de Software Pós-IA: Adeus ao SaaS como Conhecemos?

Laura Constantini (Nido) e Caio Moreti (GrupoQ)

A IA como Força Transversal dos Negócios

Paula Faria (Necta, P3C e Connected Smart Cities)

O evento conta com patrocínio de CAESBRA, EMBRAPII, Kaspersky e CGI.br e deve reunir centenas de executivos do setor de tecnologia, confirmando o papel da ABES como articuladora dos principais debates sobre inovação e desenvolvimento econômico no Brasil.

Serviço – ABES Summit 2025

Data: 8 de outubro de 2025

Local: JW Marriott — Av. das Nações Unidas, 14401 – São Paulo/SP

Mais informações e inscrições: Site oficial do evento