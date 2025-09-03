Open Networking avança no Brasil com parceria estratégica entre OpenGlobe e IDX Data Centers

A revolução silenciosa das redes abertas está ganhando tração no Brasil — e com protagonistas de peso. A OpenGlobe, pioneira em soluções de Open Networking na América Latina, firmou uma parceria estratégica com a IDX Data Centers, referência nacional em infraestrutura crítica de dados, para transformar o modelo tradicional de conectividade em data centers e ampliar a oferta de serviços digitais mais rápidos, seguros e escaláveis.

O movimento acontece em um momento de expansão do mercado de data centers no país, impulsionado por demandas crescentes por cloud computing, cibersegurança e integração de sistemas. Só em 2023, segundo dados da Ariston Advisory & Intelligence, o setor movimentou mais de US$ 1,7 bilhão no Brasil, com projeções de crescimento acelerado nos próximos anos.

“O mercado brasileiro de data centers está em ebulição. A demanda por serviços em nuvem e conectividade de alta velocidade exige redes mais inteligentes e adaptáveis. É nesse cenário que o Open Networking se torna essencial. Com ele, é possível eliminar a dependência de fornecedores proprietários, aumentar o controle e reduzir os custos operacionais”, afirma Victor Proscurchin, CEO da OpenGlobe.

Mais eficiência e segurança com redes abertas

A tecnologia de Open Networking rompe com o modelo tradicional de infraestrutura fechada e promove redes mais flexíveis, interoperáveis e preparadas para o futuro. Essa abordagem foi determinante para a escolha da IDX Data Centers, que opera com altíssima exigência em termos de segurança, redundância e desempenho.

“A adoção do modelo Open Networking, com o suporte da OpenGlobe, representou um verdadeiro divisor de águas para a nossa operação. Otimizamos significativamente a performance da rede, ganhamos flexibilidade arquitetural, reduzimos custos operacionais e elevamos os níveis de segurança e escalabilidade. Trata-se de um avanço disruptivo que fortalece nossa capacidade de entregar infraestrutura crítica com excelência. Essa parceria é um pilar estratégico para viabilizar a transformação digital e garantir a evolução sustentável dos data centers no Brasil”, destaca Danilo Victor Silva, Diretor Executivo da IDX Data Centers.

Protagonismo em uma nova era digital

A iniciativa entre OpenGlobe e IDX fortalece uma tendência de modernização do ecossistema digital brasileiro. Em um cenário marcado por novas regulamentações, explosão de dados e maior exigência por conectividade contínua, soluções abertas ganham destaque por oferecerem adaptabilidade e independência tecnológica — pontos críticos para empresas que desejam escalar seus serviços com agilidade.

“O Brasil está preparado para liderar a próxima fase da transformação digital na América Latina. Estamos confiantes de que, com a colaboração da IDX, conseguiremos expandir ainda mais a infraestrutura digital do país e estimular a adoção de modelos abertos, inovadores e sustentáveis”, conclui Proscurchin.