World of Tanks recruta Arnold Schwarzenegger para participar das Operações Festivas

World of Tanks acaba de lançar um trailer de seu evento festivo mais aguardado, as Operações Festivas 2022, e apresenta um verdadeiro herói dos filmes de ação, Arnold Schwarzenegger! Durante anos, os fóruns e as redes sociais ficaram cheios de tanqueiros pedindo para que o Arnold viesse ao World of Tanks e, enquanto a equipe esconde o jogo, pode ser que os sonhos da comunidade estejam se tornando realidade.

O trailer conta a história de Joãozinho e sua carta, que não foi entregue durante quase 30 anos. Mesmo que já tenham se passado três décadas desde que foi enviada, Arnold recebe a mensagem e sabe exatamente o que precisa fazer: entrar em seu helicóptero e visitar Joãozinho. O que acontece quando ele chega? Assista ao trailer para descobrir!

“Trabalhar junto com a equipe da Wargaming neste evento especial tem sido uma grande experiência e eu sei que é algo que vai deixar os jogadores animados”, afirma Arnold. “Tenho uma longa história com tanques, pois sou dono do M-47 Patton que pilotei no Exército austríaco quando tinha 18 anos, então conheço a emoção de comandar esses monstros de aço! Depois de anos com meus amigos no Reddit me perguntando sobre o World of Tanks, estou feliz por finalmente podermos dar aos fãs a parceria que eles tanto desejam. As Operações Festivas estão chegando, então deixe a rabanada de lado e prepare-se para vir comigo se você quiser espalhar a alegria festiva este ano!”

As Operações Festivas são o evento favorito dos fãs que ocorre durante a temporada festiva e o Ano Novo, quando os jogadores têm a tarefa de decorar uma vila especial no jogo com uma vasta coleção de decorações e outros itens de vários estilos. À medida que os tanqueiros adicionam elementos a esta vila, a atmosfera festiva aumenta e a cada novo nível que eles atingem, são recompensados com ótimos itens no jogo.

Fique atento para mais informações sobre as Operações Festivas 2022 de World of Tanks em breve.