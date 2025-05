Grid™ Legends chega em fevereiro de 2022

A Codemasters® e a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) confirmaram hoje que 25 de dezembro será o dia de lançamento mundial de GRID™ Legends. O jogo de corrida recheado de ação contará com uma maior variedade de modos de jogo, incluindo um modo com mais de 250 eventos, um modo história épico chamado ‘Rumo à Glória’, a volta do Drift e Eliminação, e a introdução da Electric Boost Racing. Pilotos de todos os níveis podem assumir imediatamente o volante de mais de 100 veículos no lançamento, correr ao redor do mundo em pistas clássicas e locais icônicos da cidade e conectar-se com suas amizades e rivais em segundos com os modos multiplayer crossplay, graças ao recurso hop-in. GRID Legends estará disponível para Xbox Series X|S e PlayStation®5, junto com o PlayStation®4, Xbox One e PC (via Origin™ e Steam®). Reserve a edição Deluxe ou Standard e receba conteúdo exclusivo do pacote duplo Seneca & Ravenwest*.

GRID Legends apresenta mais opções de jogo do que qualquer título GRID anterior, incluindo o retorno do modo Drift, tão pedido pela comunidade, e o favorito de fãs, Eliminação, que coloca toda a pressão em quem está nas últimas posições, com pilotos sendo eliminados periodicamente até que reste apenas um. O novo modo Criador de Corridas permite que jogadores e jogadoras tragam à realidade os matchups de classes dos sonhos, juntando diferentes tipos de veículos para criar momentos de corrida únicos. A experiência pode ser personalizada ainda mais alterando as condições meteorológicas, a hora do dia ou adicionando rampas e portões de impulso, para que nenhuma corrida seja a mesma.

‘Rumo à Glória’ é uma história corajosa de automobilismo que lança jogadores e jogadoras ao nível mais profundo enquanto as equipes lutam pela GRID World Series. Criado usando tecnologia de produção virtual e apresentando o premiado ator Ncuti Gatwa, ‘Rumo à Glória’ ganha vida usando atores reais em vez de captura de movimento, combinando sequências de filmes com desafios de corrida. Após o final da história, o progresso leva à sequência na carreira, abrindo uma nova série de eventos para completar.

GRID Legends possui um sistema multiplayer aprimorado, que coloca a corrida e a conexão com amigos e amigas no centro da experiência. Além de suportar jogabilidade crossplay, ele também atualiza quem joga quando suas amizades estão online e permite que comecem a correr apertando apenas três botões rapidamente. Chega de esperar por pedidos de amizade e lobbies; selecione uma corrida e a ação começa quase simultaneamente.

“Com a data de lançamento definida, o estúdio está dando o acabamento final ao nosso jogo GRID mais profundo de todos os tempos,” disse Chris Smith, Diretor do Jogo GRID na Codemasters. “GRID Legends é um jogo de pilotagem acessível para toda a ação, focado na variedade e na escolha; um modo Carreira profundo, um novo modo história inovador e um Criador de Corridas que permite a jogadores e jogadoras criar combinação de corridas dos sonhos com personalização profunda. E nossa nova jogabilidade hop-in permite que amigos e amigas se conectem em segundos e passem mais tempo na pista e menos tempo nos lobbies”.

Quem reservar o jogo recebe o GRID Legends Pacote Duplo Seneca & Ravenwest. Disponível no dia do lançamento, este conteúdo desbloqueia quatro carros adicionais para eventos de Carreira: Aston Martin Vantage GT4, Porsche 962C, Ginetta G55 GT4, e Koenigsegg Jesko. O pacote também apresenta eventos exclusivos de Carreira com foco em Ravenwest e ícones, pinturas e faixas exclusivos dos times Seneca e Ravenwest, para que jogadores e jogadoras possam personalizar seus veículos e exibi-los online.

