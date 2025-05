Laerte e novidades dos quadrinhos agitam os primeiros painéis da CCXP Worlds 21 no Artists’ Valley by Santander

Foi dada a largada da programação da CCXP Worlds 21. Um dos palcos mais queridos e conhecido como o coração da CCXP, o Artists’ Valley by Santander. Para começar essa experiência imersiva no mundo dos quadrinhos, Ivan Costa, cofundador da CCXP, e a sócia fundadora da Perifacon, Andreza Delgado, abriram o espaço, às 15h. Os apresentadores chamaram a grande homenageada da CCXP Worlds 21, a cartunista e chargista brasileira, Laerte Coutinho, mais conhecida como Laerte, que começou a sua participação com um agradecimento: “Fico emocionada com a homenagem, considerando os homenageados que me antecederam”, disse Laerte, se referindo à Frank Miller, Mauricio de Sousa, Fernanda Montenegro e Renato Aragão.

No bate-papo, Laerte falou sobre a trajetória de sua carreira e explicou que, com as transformações do mundo digital, jovens artistas conseguem hoje alcançar um público muito mais amplo em pouco tempo, coisa que ela como cartunista demorou muito para conquistar em sua época. “Hoje os jovens não precisam sair carregando um portfólio físico para apresentar nas redações”, ponderou. Laerte apresentou ainda um spoiler de uma obra inédita, que será publicada no próximo dia 8, no jornal Folha de São Paulo. Sobre a homenagem, Costa declarou: “É importante celebrar a Laerte em um evento dessa proporção, ela está a gerações produzindo e entretendo tanta gente. A sua importância e suas obras são perenes, porque seu trabalho traz um olhar muito preciso das coisas”.

Ainda no palco foi realizada uma bela homenagem ao artista Robson Rocha, um dos nomes mais versáteis da indústria, vítima da Covid-19 em julho deste ano deixando um grande legado para a comunidade fã de suas produções de HQs para a DC Comics. Emocionado, Ivan fez elogios ao profissional e amigo e estendeu a homenagem à filha de Robson, Celina, e à esposa, Jussara.

As atrações seguintes que subiram ao palco foram os representantes da Conrad Editora que levaram os fãs de quadrinhos ao delírio, falando sobre a volta da editora neste ano de pandemia e sobre anúncios exclusivos. Para 2022, a Conrad promete lançar uma edição especial de ‘Duotone’, ‘Mayara e Annabelle’, ‘Terra Australis’, ‘O Partido dos Panteras Negras’, ‘Alho Poró’, ‘Pequenos Guardiões’, “O Último Detetive” em versão colorida e uma edição comemorativa de Estórias Gerais, em edição especial capa dura.

O público pôde conferir ainda os grandes lançamentos da editora Comix Zone, em um bate-papo com Thiago Ferreira, editor da Comix, que anunciou três lançamentos especiais dos 20 previstos para o próximo ano, como ‘Not All Robots’, ‘Fictional Father’ e ‘Corso’, nova linha de quadrinhos originais da Comix.

Chegando ao final da programação do Artists’ Valley by Santander deste sábado, a editora norte-americana DC Comics trouxe a editora Jessica Chen para um bate-papo com os membros da equipe de criação da editora que apresentaram muitas curiosidades sobre Nightwing (Asa Noturna, no Brasil) e o desenvolvimento da narrativa da HQ ‘Nightwing #87’. Na HQ, ainda inédita no Brasil, que será lançada em 21 de dezembro, a trama acontece a partir de uma imagem contínua ao longo de todas as páginas. Para o desenhista brasileiro Adriano Lucas, que participou da criação, essa foi uma das grandes dificuldades na produção da obra. “Foi um desafio enquadrar todo o personagem, tempo de sequência, para que tudo fique visível na cena. Mas foi a coisa mais legal que eu fiz em questão de coloração”, explicou Adriano.

Para fechar e deixar toda a comunidade nerd em alvoroço, a Panini Comics revelou alguns dos principais títulos que serão lançados em 2022. ‘Dr. Estranho – Shamballa’ chega ao Brasil em capa dura; ‘Guerra Civil 2’, completo, em edição única, ‘A Saga do Demolidor’ e ‘X-Force’. Haverá ainda o lançamento do Marvel Versus, com os principais heróis, para colecionadores. ‘Mickey: Melodia Misteriosa’, ‘Pato Donald e Pluto: O Melhor de Silly Symphonies’ são as apostas da Panini sobre o selo Disney. E sobre mangás, as novidades são ‘Blue Period’, ‘Kaijuu No.8’, ‘Demon Slayer Gaiden’ e o remix de ‘Bleach’.

“O primeiro dia tem sempre a tensão da estreia, as pessoas aprendendo a mexer na plataforma e entendendo a programação. A reação do público foi ótima, tivemos um pico de 70 mil pessoas na plataforma ao mesmo tempo. Para o segundo dia teremos muitas novidades de quadrinhos e cinemas e fechando com chave de ouro com o conteúdo de Matrix”, conta Roberto Fabri, CCO da Omelete Company.

Crédito: Divulgação/CCXP

Creators & Cosplay Universe

O apresentador Ed Gama e Igor Guimarães (vestido como a Boneca da série Round 6) receberam a banda Fresno durante a CCXP Worlds 21. No palco, o grupo de Rock Emo que fez sucesso nos anos 2000, está completando 22 anos neste sábado (04/12). Na oportunidade, eles falaram do novo disco que se chama “Vou ter que me virar” e do sonho de gravar um feat com o cantor Alceu Valença. Durante o bate papo, a banda contou sobre sua trajetória, aproveitou o palco para cantar e tocar algumas músicas que fizeram sucesso em Cavalheiros do Zodíaco, além de contar que durante a pandemia gravou algumas trilhas para um anime japonês. Lucas Silveira, vocalista desde 2001, disse que o ócio é necessário para o processo criativo.

Na sequência, a influencer e psicóloga Pequena Lô contou um pouco de sua trajetória e disse que mesmo fazendo vídeos principalmente de comédia, a psicologia foi o que ajudou a cuidar da saúde mental. “A gente até acha que está preparada para ser famosa, mas no fundo eu não estava”, declarou. Durante a conversa, ela contou que pretende fazer teatro no próximo ano e que tem o sonho de ser atriz, conhecer Whindersson Nunes e Tatá Werneck.

Rock, metal e fantasia. Estes foram os temas que rolaram durante a conversa descontraída entre Affonso Solano, Gaveta e o músico Marcelo Moreira, que faz aniversário neste sábado e recebeu um bolo da equipe do Omelete. A dupla também foi presenteada pelo roqueiro que levou um prato de bateria de bronze com a marca da CCXP Worlds 21. No palco do Creators foi lançado o videoclipe de ‘Tales of Kurgala’, projeto que adaptou o universo literário do ‘Espadachim de Carvão’ para uma trilha sonora no estilo Rock Opera. Durante a conversa, eles falaram sobre o universo do Rock e do Metal, mostraram ao público o processo criativo das músicas e como foi a experiência da produção do álbum.

Worlds to Collect by Iron Studios

A Iron Studios aproveitou o primeiro painel para abrir para votação uma nova pública que definirá qual Sserá o colecionável que deverá ser produzido para 2022. Os vencedores da votação desde ano realizada no Instagram da Iron foram: Ravena superando Zatanna, Supergirl levando a melhor sob Superman Cyborg, Batman Beyond bateu Nightwing e por último, Besouro Azul eliminou Gladiador Dourado. As peças devem ser apresentadas na CCXP 22. Outra novidade anunciada foi a chegada do licenciamento da série Peaky Blinders para a Iron Studios. A empresa mostrou a peça do personagem principal, Thomas Shelby. A Iron seguiu aumentando seu diorama de Senhor dos Anéis anunciado nas edições anteriores da CCXP, com a adição das figuras do vilão Saruman, o guerreiro Aragorn e dos hobbits Sam, Merry e Pippin.

Nas masterclasses deste sábado, durante a CCXP Worlds 21, Daniel Senna e Junior Guerhard, concept artist e lead sculpter da Iron Studios, trabalharam obras desde o início mostrando o processo criativo de uma peça colecionável. Senna realizou o esboço do vilão do He-Man, Esqueleto e destacou a importância de se buscar referências para realizar um estudo dos elementos que vão formar a peça. Para ele, mais importante do que saber anatomia, é compreender a escala e proporção das coisas dentro do esboço. Guerhard trabalhou uma escultura em 3D no computador, mostrando os processos e técnicas para esculpir a estátua do He-Man. Da modelagem até o refinamento, ele mostrou técnicas e deu dicas para quem está começando. Segundo ele, a percepção de volumes para deixar o modelo mais próximo do real é o mais difícil.

O lateral do Atlético Mineiro e campeão brasileiro, Dodô Pires, comentou sobre sua paixão por estátuas realistas e sua carreira no futebol. O jogador que tem como personagem favorito o Batman contou como é ser referência nerd no meio futebolístico. O atleta também lembrou a época em que morava na Itália e como a CCXP ajudou ele a despertar uma paixão por colecionáveis. Ele lembrou de desenhos e séries que cresceu assistindo. “Quando criança, a gente assistia o mesmo desenho várias vezes e achava incrível. A gente não tinha internet para saber o porquê de os desenhos recomeçarem. Não tinha um Omelete para ser informado que a manchete reprisava, porque não tinha comprado as temporadas seguintes do desenho”, lembrou. Ele falou sobre Seleção Brasileira e a saudade do Brasil quando estava na Europa e falta que sentia de ter acesso a cultura pop em português. Dodô revelou que teria uma coleção da Iron com ídolos do futebol brasileiro, com destaque para o Ronaldo com o corte de cabelo da Copa de 98.

Tribo Game Arena by Fanta

Com suas famosas transmissões, Gaules e sua tropa de streamers apresentaram os jogos de CS:GO durante o campeonato IEM Winter 2021. Os fãs de games puderam acompanhar a incrível vitória de virada da Gambit sob a Faze. Na sequência, a equipe de Gabriel “FalleN” Toledo foi derrotada e está eliminada. A derrota da Team Liquid para a Ninjas in Pyjamas (NIP) aconteceu após o time dos brasileiros perder dois mapas. O time dos brasileiros da Godsent também perderam para o Virtus Pro e neste domingo enfrentam o vencedor de Gambit e Fnatic.

Thunder Stage e painéis da madrugada

Ainda neste sábado, os painéis dos estúdios Netflix, Globoplay, Crunchyroll, Paramount, HBO Max e Sony acontecem no Thunder Stage, em breve, enviaremos um novo texto com tudo o que aconteceu no principal palco do evento. E fique atento porque a cobertura e programação da CCXP Worlds 21 segue pela madrugada com os painéis do streamer Gaules no Tribo Game Arena by Fanta.

SERVIÇO CCXP Worlds 2021

Datas: 4 e 5 de dezembro.

Edição digital

CREDENCIAIS:

• FREE EXPERIENCE (GRATUITO): Acesso à plataforma CCXP Worlds 21. Acesso ao conteúdo dos palcos Thunder, Artists’ Valley by Santander, Tribo Game Arena by Fanta, Creators & Cosplay Universe e Palco Colecionáveis. Acesso à fancam para interagir com visitantes de todos os mundos. Credencial digital da CCXP Worlds 21.

• DIGITAL EXPERIENCE (R$ 50): Tudo do FREE EXPERIENCE e mais: anúncios de produtos exclusivos e edições limitadas durante a programação; acesso a área de masterclasses; video on demand com conteúdo inédito*.

• [ESGOTADO] – HOME EXPERIENCE (R$ 50 + FRETE): Tudo do DIGITAL EXPERIENCE e mais um Home Kit enviado para a casa do fã com credencial física, cordão, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds.

*O conteúdo de Vídeo On Demand ficará disponível para os fãs que adquirirem os ingressos DIGITAL EXPERIENCE e HOME EXPERIENCE até o dia 05/01/2022. Parte do conteúdo exibido durante o evento não poderá ser disponibilizada na modalidade On Demand em razão dos direitos autorais.