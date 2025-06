Teletubbies e Hello Kitty chegam ao Habbo Hotel

A Azerion, a plataforma de mídia e entretenimento digital por trás de populares jogos online como Habbo, Hotel Hideaway e Woozworld, anunciou nesta semana a chegada de icônicas marcas da cultura pop aos seus títulos.

Com uma nova parceria com a WildBrain, dona dos Teletubbies e líder global em entretenimento infantil e familiar, a colaboração incluirá o lançamento exclusivo de produtos virtuais em Habbo e Hotel Hideaway, comemorando o 25º aniversário da marca em 2022. Os produtos, que já estão disponíveis para compra na moeda virtual a partir de hoje, incluem avatares da marca Teletubbies, baseados em Dipsy, Tinky Winky, Laa-Laa e Po, bem como móveis personalizados, incluindo Tubby Toaster, Custard Machine e Noo-Noo, o aspirador de pó para jogadores para decorar seus quartos no jogo.

Já os itens inspirados em Hello Kitty chegarão aos metaversos de Habbo e Woozworld a partir de 21 de dezembro, permitindo aos jogadores adquirirem uma exclusiva coleção de itens da Hello Kitty com tema festivo, incluindo móveis, roupas e acessórios sazonais, todos disponíveis para compra usando moedas virtuais no jogo.

Criado em 2000 pela empresa finlandesa Sulake como o primeiro metaverso do seu estilo, Habbo é um mundo virtual gerado pelo usuário e uma plataforma de jogos sociais com um estilo distinto de pixel-art, disponível em 9 idiomas diferentes e atraindo jovens adultos (Gen-Z / Y) em mais de 150 países. Já Hotel Hideaway é dos mesmos desenvolvedores e oferece uma experiência de RPG 3D com eventos criativos perfeitamente integrados, cheios de oportunidades para conhecer, criar e compartilhar. Por fim, Woozworld é um mundo virtual da moda e da fama, que permite aos jogadores fazer amigos, enquanto veste seu avatar com novas roupas estilosas que o aproximam do estrelato.

Junte-se ao metaverso com a Hello Kitty e os Teletubbies e experimente toda a emoção dos jogos. Baixe Habbo, Hotel Hideaway e Woozworld agora!