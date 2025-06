Fundação Estudar e Fundação Lemann lançam preparatório para pós-graduação no exterior online e gratuito

A Fundação Estudar e a Fundação Lemann se uniram para lançar o Prep Pós-Graduação, o primeiro curso online e gratuito que prepara jovens que sonham em fazer uma pós-graduação em outro país, mas não sabem por onde começar. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso dos brasileiros à educação no exterior, especialmente entre jovens pretos, pardos e de baixa renda. O curso estará no ar em abril, mas os interessados já podem efetuar a pré-inscrição por aqui link.

Com 12 horas de conteúdo gravado, mentorias e workshops ao vivo, o Prep Pós reúne todo o conhecimento necessário para desmistificar o processo de aplicação de um curso de pós-graduação no exterior. São abordados pontos como: possibilidades de bolsas, dicas de redução de custos de candidatura, estrutura dos testes de idiomas, cartas de recomendação e marketing pessoal.

Segundo pesquisa realizada pela Fundação Estudar, com mais de 1000 jovens, 63% dos brasileiros querem fazer uma pós-graduação no exterior, mas não sabem como concretizar este sonho. “Estes números demonstram que é necessário apoiar pessoas brasileiras neste processo, ampliando as chances delas de serem bem-sucedidas e conseguir vivenciar a experiência de estudar fora. Queremos que mais brasileiros se sintam inspirados e motivados a considerarem este caminho, sabendo que é uma possibilidade que está ao alcance deles”. destaca Juliana Kagami, coordenadora de Estudos no Exterior da Fundação Estudar e facilitadora do curso, ao lado de Giovanni Rocha, PhD Fellow da Universidade da Pensilvânia.

Estrutura do curso

O Prep Pós será dividido em dois blocos: decisão e execução. O primeiro aborda barreiras comuns em relação à pós-graduação no exterior, como o desafio de aprender inglês e opções de bolsas de estudos, ao passo que conduz o estudante através da tomada de decisão sobre se candidatar para uma pós-graduação no exterior.. Já o segundo contempla tópicos mais práticos de todo o processo, trazendo informações sobre documentação, redação, entrevista, entre outros.

Informações

Público

Não há restrições ou pré-requisitos. Direcionado a todos que sonham em fazer uma pós-graduação no exterior.

Formato

12 horas de conteúdo gravado e workshops ao vivo.

Valor

100% gratuito.

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar existe para formar lideranças inquietas e transformadoras. Uma rede que apoia, desenvolve e inspira milhões de jovens brasileiros para que sigam seus sonhos e mudem o mundo. Tudo isso por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional de jovens. Para saber mais, acesse o site da Fundação Estudar.

Sobre o Estudar Fora

Estudar Fora é uma iniciativa da Fundação Estudar que aproxima talentos do seu sonho de estudar em uma das melhores universidades do mundo, a partir de conteúdo digital e um preparatório especializado. Para saber mais, acesse a página do Estudar Fora.

Sobre a Fundação Lemann

A Fundação Lemann é uma organização familiar sem fins lucrativos brasileira que colabora com iniciativas para a educação pública em todo o Brasil e apoia pessoas comprometidas em resolver grandes desafios sociais do país. Para conhecer maisa Fundação Lemann, acesse o site.

Sobre o Alcance

Alcance é um programa da Fundação Lemann que visa promover equidade racial e econômica no acesso a programas de mestrado profissional em algumas das melhores universidades do mundo. Acesse o site para saber mais.