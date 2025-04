Novo livro reúne teoria e prática do cálculo numérico aplicado à programação matemática

Trabalhar com programação matemática computacional pressupõe, invariavelmente, domínio dos campos científicos da matemática e da computação. Terceirizar os problemas numéricos naturais da programação à capacidade resolutiva dos softwares pode levar, em alguns casos, a soluções superficiais ou até mesmo insuficientes. O domínio do cálculo numérico é a forma mais efetiva de preencher essa lacuna conceitual e abrir caminhos para a inovação tecnológica. É o que propõe o novo livro “Cálculo numérico e programação matemática – aplicações”, dos autores Décio Sperandio e Luiz Henry Monken e Silva, lançado em abril pela Editora Intersaberes.

O cálculo numérico se fundamenta na análise numérica da matemática – logo, é intrínseco ao desenvolvimento de métodos numéricos e softwares computacionais. O profissional que enfatiza o contexto computacional em detrimento do matemático acaba por limitar as possibilidades de avanço em robustez, armazenamento e rapidez. O Capítulo 1 de “Cálculo numérico e programação matemática – aplicações” expõe, de forma didática e direta, como aprender e aplicar o cálculo numérico através de um comportamento organizado e investigativo. “O livro aproxima a teoria e a prática ao mostrar cálculos até certo ponto extensos, mas que detalham maneiras de colocar o problema matemático em termos de um problema numérico para em seguida resolvê-lo, passo-a-passo, numericamente”, resume Décio.

Até onde vão os softwares?

Softwares de qualidade possuem grande potencialidade para resolução de problemas. Quando bem aplicado, o “bom” software deve obter uma resposta ao problema proposto pelo usuário – ainda que a resposta seja “esse problema não foi possível resolver”. É justamente para contornar esse tipo de cenário que o profissional da programação precisa conhecer os parâmetros que norteiam o cálculo numérico. “O software tem que possibilitar uma resposta que, independente do tamanho da massa de resultados, seja entendível pelo usuário que, em última análise, tem que saber se os resultados numéricos são satisfatórios como solução do problema”, salienta Luiz.

O profissional que olha para o software enquanto facilitador, e não como solução final, consegue trilhar o caminho da inovação. Os autores explicam que o primeiro passo é saber que a resposta obtida por um software computacional numérico é inerentemente aproximada – seja por erro de arredondamento ou erro de truncamento. O segundo passo é saber que o software precisa parar o processo quando os valores numéricos encontrados estiverem na vizinhança dos valores exatos. Por último, é necessário saber que, na maioria das vezes, a resolução não é imediata – ajustes de método, critérios de precisão e dados de entrada fazem parte do processo.

Da teoria à prática

Nas palavras dos autores, “a prática sem a teoria é ‘míope’ e limitada; por sua vez, a teoria sem a prática é vã”. O livro apresenta, desde as primeiras páginas, conceitos basilares dos processos numéricos como aproximação, erros de arredondamento e de truncamento, iteração – sempre buscando simplificar o trabalho e o entendimento do usuário. As páginas são permeadas por exercícios resolvidos e exercícios a serem resolvidos pelo leitor, de forma a concretizar os conhecimentos teóricos expostos.

A obra é indicada a estudantes das áreas de ciências exatas, das engenharias e a todos os interessados pelo conhecimento clássico de métodos numéricos. “Ao dominarem os procedimentos numéricos e computacionais, esses profissionais criam independência para análise de problemas simples e complexos que permeiam a humanidade na atualidade, auxiliando nos processos de criação e inovação tecnológica”, aconselha Décio.

Sobre os autores

Décio Sperandio é doutor (2006) em Agronomia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM); mestre (1981) em Matemática Aplicada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); especialista (1977-1978) em Matemática e Estatística pela UEM; e graduado (1971-1974) em Matemática – Licenciatura também pela UEM. Na UEM, trabalhou como professor do Departamento de Estatística (disciplina de Cálculo Numérico), como chefe do Departamento de Matemática e Estatística, como diretor do Centro de Ciências Exatas, e como reitor. Também atuou na Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) do Paraná como assessor de planejamento, como diretor-geral e como secretário de Estado. Além disso, foi vereador em Maringá (1996-2000) e membro do Conselho Estadual de Educação (CEE), sendo vice-presidente do conselho e presidente da Câmara de Ensino Superior (2015). É autor de livros e artigos publicados em periódicos de renome.

Luiz Henry Monken e Silva é doutor (1988) em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); mestre (1974) em Engenharia Mecânica também pela UFSC; e graduado (1970) em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foi professor associado à pesquisa no Departamento de Matemática na Universidade Estadual de Maringá (UEM) até 2003, quando se aposentou. Como professor de graduação, implantou e lecionou a disciplina de Cálculo Numérico de 1975 a 2003. Na pós-graduação, fez parte do corpo docente do Programa de Matemática Aplicada à Engenharia Química e Métodos Numéricos em Engenharia Química I e II. Tem vasta experiência em métodos numéricos como desenvolvedor e pesquisador, além de ser autor de livros e diversos artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais.