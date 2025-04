Startup abre 50 novas vagas de tecnologia até o final do ano

A hubkn inc. — startup que desenvolve inteligência artificial para gerar análises inteligentes sobre os dados dos clientes para previsão de resultados futuros e análise de padrões de dados históricos a partir da integração com o CRM da empresa — inaugurou um centro de engenharia de software e inteligência artificial em Campo Grande (MS), em janeiro deste ano.

De acordo com os fundadores Adriana Walter e Almir Neves, a expansão permitiu também a criação de novas vagas de emprego, principalmente para quem atua como Front-end, Back-end, UX/UI, Data Science e Quality Assurance. A ideia, segundo os sócios, é abrir caminhos e identificar oportunidades em uma região que ainda é pouco explorada.

Para Giovanni Ostemberg, Tech Leader da empresa, o local possui um grande potencial e pool de talentos em formação em Campo Grande e no Centro Oeste. “Durante a minha formação acadêmica tive a oportunidade de observar de perto o crescimento do cenário de tecnologia na região. Na hubkn, prezamos muito não só pelo desenvolvimento do grupo, mas pela evolução pessoal e pela troca de conhecimento intersetorial. Vejo, portanto, como uma oportunidade nas mais diversas áreas do setor de tecnologia”, aponta.

Os colaboradores terão a oportunidade de utilizar e aprender as ferramentas e técnicas mais avançadas disponíveis no mercado. “Buscamos o crescimento do cenário local, aliando a experiência de um mercado consolidado — setor de tecnologia curitibano — à grande disposição de um mercado em ascensão”, finaliza.

As aplicações das vagas podem ser feitas diretamente pelo e-mail [email protected].