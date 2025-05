Startup brasileira conecta marcas e influenciadores digitais

O marketing de influência tem se tornado uma das principais estratégias para as empresas que buscam alavancar sua presença nas redes sociais. O relatório “Digital 2024: Brazil”, divulgado pelo DataReportal, registrou 114 milhões de brasileiros ativos na mídia social no início deste ano. O aumento é de 1,4% em comparação com o início de 2023, incentivando 93% das marcas a inserirem influenciadores digitais em suas ações, de acordo com pesquisa da Oberlo.

Há cinco anos, a Metrópole 4 Influencers tem trilhado um caminho de inovação e sucesso no marketing digital brasileiro, disposta a conectar marcas e influenciadores por meio de sua plataforma de gestão e campanhas. Não é à toa que a startup conquistou marcos importantes por três anos consecutivos, sempre atenta às demandas do mercado digital. Atualmente, a plataforma possui mais de 35 mil usuários cadastrados e possui parceria com grandes nomes do mercado como Sebrae, Seed MG e Inovativa Brasil.

Esse crescimento é uma resposta às preferências de consumo no país, como explica Edson Rocha, CEO da Metrópole 4 Influencers. “A essência do marketing de influência está nas conexões entre marcas e clientes a partir do novo comportamento com as redes sociais. Hoje em dia, os consumidores estão dispostos a confiar mais em recomendações de influencers do que na publicidade tradicional. Portanto, a personalização e a capacidade de alcançar nichos específicos tornam esse tipo de campanha uma ferramenta poderosa e requisitada”, afirma.

Em 2020, a Metrópole 4 venceu a 16ª edição do Lemonade, um dos principais programas de aceleração do país, destacando-se como uma das startups mais inovadoras de Minas Gerais, mesmo na fase inicial de suas operações. No ano seguinte, a empresa obteve sua primeira captação de investimento, no valor de R$ 350 mil, com o grupo Anjos do Brasil. A movimentação garantiu o desenvolvimento da plataforma.

Já em 2022, a startup conquistou o primeiro lugar no Inovativa Brasil, graças ao crescimento exponencial em clientes e membros da equipe. No ano seguinte, a Metrópole 4 Influencers também levou a maior premiação no Sebrae Open, reforçando seu reconhecimento pela inovação e empreendedorismo.

O cenário em que atua a startup é cada vez mais positivo, visto que o mercado global de marketing de influência pode atingir até US$ 24 bilhões até o final deste ano, segundo relatório do Influencer Marketing Hub. Com isso, a Metrópole 4 tem como objetivo investir continuamente em tecnologia e no desenvolvimento de plataformas, como a Hunter 4, que tem como finalidade facilitar as oportunidades resultantes da relação entre empresas e influenciadores.

“Nossa abordagem é única no sentido de proporcionar uma gestão completa para o marketing de influência. Nós cuidamos de todo o processo, desde a elaboração do plano de campanha até a negociação de cachês e o acompanhamento de postagens. Nosso objetivo é garantir que cada marca atinja seus objetivos com o influenciador certo para seu público-alvo”, conclui o CEO.