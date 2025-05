Robô mordomo que pega elevador sozinho chega a hotel da rede Mercure no Brasil

Os hóspedes do Mercure Uberlândia Plaza Shopping, em Uberlândia (MG), serão surpreendidos ao descobrir que entre a equipe do hotel está um robô desenvolvido para atuar como mordomo. O estabelecimento é um dos pioneiros do Brasil a adotar essa tecnologia, criada nos EUA e Ásia e trazida ao Brasil pela empresa Quality Systems. O robô, além de utilizar o elevador de forma autônoma, é responsável por tarefas como a entrega de refeições aos hóspedes e outras funções de serviço de quarto. O hotel possui atualmente 250 funcionários e recebe cerca de 80 mil hóspedes por ano.

“Recentemente, tivemos a honra de sermos reconhecidos em nossa categoria como o hotel com o melhor Reputation Performance Score (RPS), da rede Accor nas Américas. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso em alcançar o propósito de sermos referência nacional em excelência de atendimento e qualidade. E para inovar e seguir melhorando a cada dia, a partir de agora contamos com o Robô Mordomo, que vem apoiar nossa equipe com foco na satisfação cada vez maior dos hóspedes, cuidando para que a essência do atendimento personalizado e cativante seja percebida em todas as experiências proporcionadas aos nossos clientes”, destaca Eli Glaucio Schettini Junior, CEO da EPS Empreendimentos. “Acreditamos nos diferenciais e contribuições das inovações, através do uso de tecnologias aliadas aos nossos produtos e serviços, como complemento ao papel das pessoas, que são essenciais. Por isso trabalhamos para sempre surpreender e encantar nossos hóspedes, oferecendo-lhes experiências inovadoras que preservem a essência do atendimento personalizado. Queremos cada vez mais proporcionar momentos únicos e memoráveis durante a estadia, pois sabemos que estar com a gente vai muito além do simples ato de hospedar”, complementa.

O modelo robô mordomo “W3”, com cerca de um metro de altura, possui um sistema inteligente para evitar obstáculos, espaço de armazenamento ventilado para conservar alimentos quentes ou frios, e sistema de auto-recarga. No lugar da cabeça, há uma tela touchscreen do tamanho de um tablet, que exibe mapas e outras informações. A bateria tem uma autonomia de 15 a 18 horas, permitindo várias interações humanas por voz, vídeos e aplicativos.

“A tecnologia chega para contribuir ainda mais com o hotel pois consegue fornecer um serviço seguro, rápido e eficaz. Os robôs além de serem um diferencial e atrativo para o estabelecimento, o principal objetivo é contribuir com a equipe de funcionários e liberá-los para serviços mais complexos. Estabelecimentos que acompanham as novas tendências internacionais se destacam por oferecer experiências inovadoras e personalizadas aos seus clientes”, comenta o CEO da Quality System, Heleraldo Costa.

Além do modelo W3, a Quality Systems disponibiliza robô guia (T10) que é utilizado para realizar a divulgação de produtos para clientes em supermercados, shoppings e eventos. Ele é capaz de transportar produtos de um local para outro através de sua bandeja, além de interagir com os clientes por meio de uma tela sensível ao toque. Além disso, ele pode fazer anúncios por voz e guiar o cliente até um local específico para o produto desejado. A autonomia da bateria é de cerca de 12 a 15 horas.