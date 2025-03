Startup de DOOH traz para o Brasil painéis transparentes que faz produtos ‘flutuarem’

Já imaginou poder exibir imagens e vídeos incríveis em um painel de LED que não bloqueia a visão do que está atrás dele? Ou ainda exibir imagens de produtos “flutuando no ar”?

Isso já é possível com os LEDs transparentes, que estão redefinindo as experiências de visualização, tornando a fronteira entre conteúdo e realidade praticamente imperceptível. “Podemos criar uma cena tão realista quanto um tênis flutuando em um ponto específico, como na vitrine, por exemplo, ou no meio de um evento, com um nível de realismo incrível, exibindo toda a transparência de dentro para fora”, destaca Danniel Xavier, CEO da LED Expert, startup de mídia DOOH com sede em Minas Gerais e que está trazendo a tecnologia da China para o Brasil.

Ele explica que a tecnologia já está modernizando exposições, shoppings, redes de lojas e museus, em janelas de vidro e construções, sendo utilizadas em fachadas, paredes e até em museus, como no Museu da Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, que utiliza o dispositivo para divulgar o conhecimento científico. O SESI Lab, em Brasília; reduto de ciência, tecnologia, inovação e educação; também utiliza os painéis.

“Esses módulos especiais possuem até 80% de transparência e alta qualidade de vídeo e performance, o que cria esse efeito visual. Quem está dentro do local vê a rua completamente, quem está na rua vê o holograma, como um metaverso”.

Quando utilizadas para campanhas DOOH (Digital Out of Home) em edifícios, as telas de LED transparentes maximizam a entrada de luz natural nos edifícios, enquanto garantem excelente ventilação e resistência ao vento. “Leves, finas e eficientes, são de fácil instalação e manutenção, além de serem amigas do meio ambiente devido ao baixo consumo de energia. Com operação simples e controle flexível, conectam-se facilmente a computadores, placas gráficas e transceptores remotos, permitindo alterações de conteúdo por controle remoto sem fio ou à distância”, detalha o CEO da LED Expert.

Entre as aplicações das telas de LED transparentes estão: exposições, salões de automóveis, conferências, shoppings, vitrines de lojas, museus, construções, showrooms etc.