Futurecom 2024: Intel apresenta novos processadores Xeon 6 e solução que prevê uma economia de até 40% em redes móveis

A Intel trouxe novidades voltadas para Inteligência Artificial (IA), 5G, Virtualização de redes, Data Centers e servidores, Liquid Cooling, Edge Computing e Cloud para o Futurecom 2024 – maior evento de conectividade da América Latina. O evento, que reúne networking, painéis e demonstrações de soluções em diversos setores da sociedade, acontecerá de hoje a 10 de outubro, no São Paulo Expo.

Entre as tecnologias que serão apresentadas, destacam-se os novos processadores Intel® Xeon® 6 com Efficient Cores, Performance Cores e aceleradores integrados, com melhorias de até 4,2 vezes mais desempenho em transcoding e 2,7 vezes mais desempenho por watt em cargas de trabalho de Core 5G. Além disso, haverá uma demonstração do Intel® Infrastructure Power Manager (IPM), lançado em sua versão comercial em parceria com a Nokia, um software de referência para o 5G Core que otimiza o consumo de energia sem comprometer os principais indicadores de desempenho da rede, gerando uma economia energética na CPU de até 40% para processamento de redes móveis.

Durante o Futurecom, a Intel também apresentará os resultados após um ano da implementação do programa Intel® Skills for Innovation (SFI) no Brasil, que teve início no CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) e CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais) da Bahia. O programa capacita educadores e promove experiências inovadoras de aprendizado virtual, presencial e híbrido, estando presente em mais de 30 países. Além disso, será destaque o programa AI for Youth, voltado para capacitar jovens de 13 a 19 anos em inteligência artificial.

“Estamos muito honrados em estar mais um ano no Futurecom e poder mostrar, junto aos nossos parceiros, nossa contribuição na criação de um mundo repleto de oportunidades para nossos clientes. Desde aplicações complexas em nuvem e infraestrutura até dispositivos de ponta em redes e IA, os produtos e tecnologias da Intel desempenham um papel fundamental na transformação digital de organizações em todo o globo”, afirma Roberto Corrêa, especialista em Telecomunicações da Intel Brasil.