VESPERTINAS – As Rapidinhas do Guia do PC (22 de outubro)

Adoção de IA Generativa na Qualidade

A 16ª edição do World Quality Report 2024, elaborado pela OpenText em colaboração com a Capgemini e a Sogeti, revela que 68% das organizações já utilizam ou estão implementando a IA Generativa (Gen AI) para melhorar a Engenharia de Qualidade (QE). Este avanço marca um ponto crítico na adoção de tecnologias que otimizam a produtividade dos desenvolvedores, destacando a automação de testes como a principal área beneficiada, com 72% dos entrevistados reportando processos de automação mais rápidos. Além disso, o relatório indica que 82% das empresas possuem trilhas de aprendizado para suas equipes de QE, embora apenas 50% monitorem sua eficácia. Os desafios na automação e a dependência de sistemas legados continuam a ser obstáculos significativos, com 57% e 64% dos participantes, respectivamente, identificando-os como barreiras. Muhi Majzoub, da OpenText, afirmou: “As percepções do World Quality Report deste ano enfatizam o papel crescente da IA e das metodologias de tecnologia emergentes na Engenharia de Qualidade.”

Cibersegurança

O CEO da BugHunt, Caio Telles, destaca a conscientização para mitigar riscos cibernéticos. Embora softwares e ferramentas sejam cruciais, o comportamento seguro dos usuários é vital. Ele recomenda a ativação de autenticação multifatorial, senhas fortes, uso de antivírus atualizados, cautela com e-mails suspeitos e evitar redes Wi-Fi públicas. Dados da SonicWall mostram um aumento de 11% nos ciberataques em 2024, evidenciando a importância dessas práticas preventivas.

Parceria

A Kirvano firmou uma parceria com a SHIELD para reforçar a segurança de sua plataforma contra fraudes. Utilizando a tecnologia Device Intelligence da SHIELD, uma startup brasileira consegue identificar dispositivos e comportamentos fraudulentos em tempo real, prevenindo prejuízos e garantindo proteção aos criadores de conteúdo digital. A solução permite detectar tentativas de tomada de controle de contas e múltiplos acessos suspeitos, garantindo a integridade e confiança na plataforma.

E pra finalizar…

A pesquisa de intenção de compras para a Black Friday 2024 revela que os brasileiros estão mais atentos e criteriosos nas promoções, com 51% planejando a aquisição de itens de tecnologia, como smartphones e computadores. Apesar do entusiasmo pelas ofertas, o consumidor está de olho no valor do frete e na confiança nas lojas. Conforme o levantamento, 57% desistem da compra diante de taxas de envio elevadas, enquanto 50% recuam ao perceber que os preços não são tão vantajosos quanto esperado. “Oferecer frete grátis ou descontos em compras acima de certo valor cria um incentivo irresistível para os consumidores”, destaca Vanessa Bianculli, gerente de marketing do Melhor Envio.

Além das estratégias de precificação e logística, outro fator essencial para o sucesso das vendas é a presença digital das marcas. O estudo aponta que 57% dos consumidores recorrem às redes sociais e sites oficiais para pesquisar as ofertas. Influenciadores digitais e aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, também ganharam espaço, tornando-se ferramentas fundamentais na decisão de compra. Essa mudança de comportamento reflete a importância de uma comunicação eficaz e clara, que reforce a confiança e os diferenciais oferecidos por cada marca.