TCL lança linha de TVs P7K no Brasil com IA, QLED 4K e foco em games

A TCL anunciou a chegada ao mercado brasileiro da nova série CLASSIC 4K QLED TV P7K, prometendo elevar a experiência de entretenimento doméstico com cores vibrantes, inteligência artificial e recursos avançados para gamers. Disponível em modelos de 50 a 85 polegadas, a linha combina tecnologia de pontos quânticos, processador AiPQ e plataforma Google TV, com preços a partir de R$ 2.799.

Qualidade de imagem e som de cinema

A tecnologia QLED da P7K reproduz mais de um bilhão de cores e cobre até 93% da gama DCI-P3, padrão do cinema, com materiais de cristal quântico que entregam cores mais puras e estáveis. O suporte a Dolby Vision e HDR10+ garante contraste e brilho otimizados cena a cena, enquanto o painel HVA amplia o ângulo de visão e reduz reflexos.

No áudio, a presença de Dolby Atmos e DTS Virtual:X cria um som tridimensional envolvente. O modelo de 85” se destaca com sistema Onkyo 2.1 de 40W, reforçando a proposta de imersão completa.

Inteligência artificial a serviço da experiência

O processador AiPQ ajusta automaticamente cores, contraste, movimento e resolução, melhorando até conteúdos de baixa qualidade. Recursos como Ai-Motion e MEMC tornam esportes e filmes de ação mais fluidos, sem borrões.

Foco nos gamers

Com HDMI 2.1, ALLM e VRR, a linha reduz o input lag e sincroniza a taxa de quadros com o console, eliminando falhas visuais. O Game Accelerator alcança até 120Hz de taxa de atualização percebida (exceto no modelo de 50”) e a Game Bar oferece controles e métricas em tempo real para jogadores competitivos.

Conectividade e controle inteligente

Rodando Google TV, a P7K oferece integração com Google Assistant (hands-free), Chromecast, AirPlay 2 e videochamadas via Google Meet. Perfis infantis e tecnologias de proteção ocular completam a lista de recursos.

A nova linha já está disponível nos principais varejistas e reforça a estratégia da TCL de democratizar tecnologias premium no Brasil, atendendo desde cinéfilos até gamers exigentes.